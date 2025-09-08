Zelenskis: kol Putinas neokupuoja Ukrainos – mes laimime

„[Putinas], žinoma, nori mus visiškai okupuoti. Jam tai būtų pergalė. Kol jis to negali padaryti, pergalė yra mūsų pusėje. Todėl mums išlikimas yra pergalė. Nes mes išgyvename dėl savo tapatybės, savo šalies, savo nepriklausomybės“, – sakė V. Zelenskis interviu ABC News.
Jo teigimu, norint užbaigti karą, JAV ir ES reikia daryti didesnį spaudimą Putinui. „Turime nustoti pirkti bet kokius energijos išteklius iš Rusijos. Tai tik vienas iš būdų, kaip sustabdyti žudiką. Reikia atimti iš jo ginklus. Energija yra jo ginklas“, – pažymėjo V. Zelenskis. Tuo pačiu jis išreiškė apgailestavimą, kad kai kurios Europos šalys toliau perka rusiškas dujas ir naftą.
Ukrainos lyderis taip pat pakomentavo Putino pasiūlymą surengti taikos derybas Maskvoje. „Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų atakas. Aš negaliu vykti į šio teroristo sostinę. Ir jis tai supranta“, – sakė V. Zelenskis. Jo teigimu, V. Putino taktika yra nuolat atidėlioti tiesiogines derybas su juo.
Tuo pačiu Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad galimybė surengti dvišalį susitikimą nėra atmesta. „Aš pasakiau: klausykite, pone prezidente [JAV Donaldas Trumpas], aš pasiruošęs bet kokiam susitikimui, bet ne Rusijoje, bet kokiam susitikimui, dvišaliam ar trišaliam. Mes džiaugsimės, jei jūs dalyvausite“, – sakė V. Zelenskis.
Putino reikalavimai – kapituliacija ir jos pripažinimas
V. Putinas anksčiau pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu tik Maskvoje, o prašymus derėtis kitose vietose laiko „pertekliniais“. „Jei nori susitikti su mumis – mes pasirengę. Geriausia vieta tam – Rusijos Federacijos sostinė, didvyriškas miestas Maskva“, – sakė V. Putinas.
Jis taip pat pridūrė, kad jam nepavyks „susitarti“ su V. Zelenskiu dėl karo pabaigos, nes pastarasis nesutinka su Maskvos reikalavimais. Be to, pasak V. Putino, net jei pavyktų susitarti su V. Zelenskiu, Ukrainoje reikėtų surengti referendumą dėl teritorijų ir prezidento rinkimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!