„Trumpas davė Putinui tai, ko jis norėjo“: Zelenskis įvertino derybas Aliaskoje

Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino lėktuvas Aliaskoje (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. Telegram)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Gaila, kad Ukraina ten nedalyvavo, nes manau, kad Trumpas davė Putinui tai, ko jis norėjo“, – sakė Ukrainos prezidentas.
„Putinas norėjo susitikti su Trumpu ir jis tai gavo“, – pridūrė jis.
Trumpo ir Putino susitikimas
Rugpjūčio 15 dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas surengė derybas Ankoridže, Aliaskoje. Tačiau po maždaug tris valandas trukusio susitikimo nieko nebuvo paskelbta apie paliaubas Ukrainoje.
Trumpoje spaudos konferencijoje su susitikimo V. Putinas atvirai kalbėjo apie tariamas karo Ukrainoje „pagrindines priežastis“. Jis akivaizdžiai ir drąsiai kartojo Kremliaus propagandos gaidelę. Rusija savo agresiją prieš Ukrainą bando pateisinti tokiais pareiškimais.
V. Putinas atrodė užtikrintas ir jo žodžiai skambėjo kaip grasinimas. V. Putinas net įspėjo Kyjivą ir jo Europos sąjungininkus nesikišti į jokius vykstančius procesus.
„Tikimės, kad Kyjivas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nesudarys jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ir užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“, – sakė V. Putinas.
Tuo pačiu metu D. Trumpas stovėjo stipriai nereaguodamas į V. Putino kalbas. Galiausiai iš D. Trumpo veido išraiškos ir žodžių buvo aišku, kad jam nepavyko sudaryti jokio reikšmingo susitarimo, po derybų rašė CNN.
Jie net nepietavo kartu, o V. Putinas skubiai išskrido savo lėktuvu.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA