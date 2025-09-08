Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Trumpas davė Putinui tai, ko jis norėjo“: Zelenskis įvertino derybas Aliaskoje

2025-09-08 09:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 09:15

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „ABC News“ pakomentavo JAV ir Rusijos lyderių susitikimą akis akį, kuris vyko Aliaskoje rugpjūčio 15 dieną. Anot V. Zelenskio, su Donaldu Trumpu susitikęs Vladimiras Putinas gavo tai, ko norėjo.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
48

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „ABC News" pakomentavo JAV ir Rusijos lyderių susitikimą akis akį, kuris vyko Aliaskoje rugpjūčio 15 dieną. Anot V. Zelenskio, su Donaldu Trumpu susitikęs Vladimiras Putinas gavo tai, ko norėjo.

„Gaila, kad Ukraina ten nedalyvavo, nes manau, kad Trumpas davė Putinui tai, ko jis norėjo“, – sakė Ukrainos prezidentas. 

„Putinas norėjo susitikti su Trumpu ir jis tai gavo“, – pridūrė jis.

Trumpo ir Putino susitikimas

Rugpjūčio 15 dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas surengė derybas Ankoridže, Aliaskoje. Tačiau po maždaug tris valandas trukusio susitikimo nieko nebuvo paskelbta apie paliaubas Ukrainoje.

Trumpoje spaudos konferencijoje su susitikimo V. Putinas atvirai kalbėjo apie tariamas karo Ukrainoje „pagrindines priežastis“. Jis akivaizdžiai ir drąsiai kartojo Kremliaus propagandos gaidelę. Rusija savo agresiją prieš Ukrainą bando pateisinti tokiais pareiškimais.

V. Putinas atrodė užtikrintas ir jo žodžiai skambėjo kaip grasinimas. V. Putinas net įspėjo Kyjivą ir jo Europos sąjungininkus nesikišti į jokius vykstančius procesus.

„Tikimės, kad Kyjivas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nesudarys jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ir užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“, – sakė V. Putinas.

Tuo pačiu metu D. Trumpas stovėjo stipriai nereaguodamas į V. Putino kalbas. Galiausiai iš D. Trumpo veido išraiškos ir žodžių buvo aišku, kad jam nepavyko sudaryti jokio reikšmingo susitarimo, po derybų rašė CNN.

Jie net nepietavo kartu, o V. Putinas skubiai išskrido savo lėktuvu.

