Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus centre – tikra kultūrų fiesta: prasideda 18-oji Tautų mugė

2026-09-18 06:10 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 06:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje penktadienį prasidės 18-oji Tautų mugė, kurioje tris dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis.

Tautų mugė Saulius Žiūra/FOTOBANKAS nuotr.

Vilniuje penktadienį prasidės 18-oji Tautų mugė, kurioje tris dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis.

REKLAMA
0

Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas.

Pasak Tautinių mažumų departamento direktoriaus Dainiaus Babilo, kultūrų įvairovė atsiskleidžia per žmonių susitikimus ir bendrą patirtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kultūrų įvairovė tampa prasminga tada, kai ją ne tik matome, bet ir patiriame – klausomės muzikos, susitinkame, ragaujame, šokame ir kalbamės. Tautų mugė būtent tai ir suteikia – galimybę skirtingoms Lietuvos tautinėms bendrijoms būti matomoms ir girdimoms, o visiems kitiems – iš arčiau jas pažinti. Tai yra gyvas mūsų visuomenės dialogas“, – teigia departamento vadovas Dainius Babilas.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškių aikštėje. Programoje „Susitinkame Vilniuje“ pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis.

REKLAMA

Šeštadienį Vilniaus centre vyks ir dešimtasis tarptautinis romų kultūros festivalis „Gypsy Fest“. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo Rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių.

Festivalio metu taip pat bus rengiamas jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“, pristatomas romų kulinarinis paveldas, rankdarbiai, aprangos atributai ir tradicijos.

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet „Gypsy Fest“ įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Tautų mugė Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Organizatoriai teigia, kad renginys per šį laiką tapo tradicine miesto švente, suburiančia skirtingų kultūrų atstovus, vilniečius ir miesto svečius.

18-oji Tautų mugė vyks rugsėjo 18–20 dienomis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų