  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

CNN: Putinas Aliaskoje nuskynė dvi dideles pergales

2025-08-16 09:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-16 09:29

Po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas atrodė nusiminęs ir pavargęs, rašo CNN. Galbūt todėl, kad V. Putinas atrodė energingas ir nepasiduodantis.

Po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas atrodė nusiminęs ir pavargęs, rašo CNN. Galbūt todėl, kad V. Putinas atrodė energingas ir nepasiduodantis.

Trumpoje spaudos konferencijoje su susitikimo V. Putinas atvirai kalbėjo apie tariamas karo Ukrainoje „pagrindines priežastis“. Jis akivaizdžiai ir drąsiai kartojo Kremliaus propagandos gaidelę. Rusija savo agresiją prieš Ukrainą bando pateisinti tokiais pareiškimais.

V. Putinas atrodė užtikrintas ir jo žodžiai skambėjo kaip grasinimas. V. Putinas net įspėjo Kyjivą ir jo Europos sąjungininkus nesikišti į jokius vykstančius procesus.

„Tikimės, kad Kyjivas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nesudarys jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ir užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“, – sakė V. Putinas.

Tuo pačiu metu D. Trumpas stovėjo stipriai nereaguodamas į V. Putino kalbas. Galiausiai iš D. Trumpo veido išraiškos ir žodžių buvo aišku, kad jam nepavyko sudaryti jokio reikšmingo susitarimo. Jie net nepietavo kartu, o V. Putinas skubiai išskrido savo lėktuvu.

Kol D. Trumpas negali pasigirti jokiais akivaizdžiais laimėjimais, CNN rašo, kad V. Putinas nuskynė bent dvi dideles pergales Aliaskoje.

„Pirma, įspūdingas raudono kilimo pasveikinimas Jungtinėse Valstijose ir važiavimas „Beast“ automobiliu – tai yra nepaprastas reputacijos atkūrimo būdas tariamam karo nusikaltėliui“, – rašo leidinys.

Daugeliui ukrainiečių tai buvo siaubinga. Padėtį dar paaištrino tai, kad V. Putinas pavadino Ukrainą „broliška“ tauta, nepaisant to, kad tris su puse metų žudė jos civilius.

„Antrasis laimėjimas – laikas. Putinas laimėjo daugiau laiko savo pajėgoms žengti į priekį fronto linijoje. Neaišku, ar Trumpas yra pakankamai supykęs, kad artimiausiais dienomis gali būti įvestos antrinės sankcijos. Tačiau Putinas nesielgė taip, tarsi skubėtų, ir užsiminė apie tolesnius susitikimus ir tęsiamą darbą. Laikas yra svarbus, nes Putino vasaros puolimas netrukus gali paversti laipsniškus laimėjimus strateginėmis pergalėmis“, – teigiama tekste.

Putino ir Trumpo susitikimas
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Trumpas: taikos susitarimas priklauso nuo Zelenskio

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Apie tai jis prakalbo duodamas interviu „Fox News“ po penktadienį Aliaskoje įvykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.

JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.

Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.

„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.

D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.

D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.

„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.

Rusija taip pat pozityviai įvertino susitikimą Aliaskoje. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad įvykusios derybos abiem lyderiams leidžia toliau ieškoti bendrų sprendimų.

Anot jo, spaudos konferencijos metu žurnalistams neleista užduoti klausimų, nes abiejų prezidentų pareiškimai ir taip buvo išsamūs.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sulaukė Putino patarimo dėl rinkimų: „Protingas vyras“
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Peskovas atsakė, kodėl Putinas ir Trumpas vengė žurnalistų klausimų (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje (32)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
1:0 Putino naudai: pasirodė pirmieji Vakarų vertinimai apie susitikimą Aliaskoje (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

