  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje

2025-08-16 09:06
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-08-16 09:06
2025-08-16 09:06

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad tiek Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori, kad jis dalyvautų galimame abiejų lyderių susitikime, rašo CNN.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad tiek Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori, kad jis dalyvautų galimame abiejų lyderių susitikime, rašo CNN.

„Abu jie nori, kad aš ten būčiau“, – „Fox news“ sakė D. Trumpas.

„Abu jie nori, kad aš ten būčiau, ir aš ten būsiu“, – teigia jis.

D. Trumpas taip pat pareiškė tikintis, kad taika Ukrainoje bus pasiekta „gana greitai“.

D. Trumpas taip pat pripažino, kad klydo manydamas, jog Rusijos ir Ukrainos konfliktas bus „lengviausias“ iš visų konfliktų.

D. Trumpas rinkiminės kampanijos metu karą Ukrainoje žadėjo užbaigti per parą.

„Maniau, kad tai bus lengviausias iš visų, o pasirodė, kad buvo sunkiausias“, – sakė Trumpas.

Putino ir Trumpo susitikimas
Trumpas: taikos susitarimas priklauso nuo Zelenskio

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Apie tai jis prakalbo duodamas interviu „Fox News“ po penktadienį Aliaskoje įvykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.

JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.

Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.

„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.

D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.

D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.

„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.

Rusija taip pat pozityviai įvertino susitikimą Aliaskoje. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad įvykusios derybos abiem lyderiams leidžia toliau ieškoti bendrų sprendimų.

Anot jo, spaudos konferencijos metu žurnalistams neleista užduoti klausimų, nes abiejų prezidentų pareiškimai ir taip buvo išsamūs.

Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Putinas Aliaskoje nuskynė dvi dideles pergales
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Peskovas atsakė, kodėl Putinas ir Trumpas vengė žurnalistų klausimų
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
1:0 Putino naudai: pasirodė pirmieji Vakarų vertinimai apie susitikimą Aliaskoje
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo ir Putino pokalbio – ataka prieš Ukrainą: Rusija paleido dešimtis dronų, balistinę raketą (6)

Qwerty
Qwerty
2025-08-16 09:14
Jeigu taikos susitarimas priklauso nuo Zelenskio, tai kokio bybio tu susitikineji su teroristu kuriam dar raudona kilima nutiesi, bet nepakvieti nei Zelenskio nei Europos lyderiu ?
Lt
Lt
2025-08-16 09:16
Gėda Amerikai.
Sakėm tau, ryžas kloune
Sakėm tau, ryžas kloune
2025-08-16 09:23
kad Putiną reikia pisti į miltus, o tu savo žmonos laiškeliu nori Rusijos banditų vadą nugalėti. Esi debilas. Susimovei eilinį kartą, durniau tu nelaimingas
