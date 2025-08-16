Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Trumpo ir Putino pokalbio – ataka prieš Ukrainą: Rusija paleido dešimtis dronų, balistinę raketą

2025-08-16 08:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-16 08:28

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą, skelbia „Sky news“. Tai iškalbinga turint omenyje tai, kad tą pačią naktį Aliaskoje vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
17

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą, skelbia „Sky news". Tai iškalbinga turint omenyje tai, kad tą pačią naktį Aliaskoje vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas.

3

Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija į Ukrainos teritoriją paleido 85 atakos dronus ir balistinę raketą, rašo „Sky news“.

Pranešime teigiama, kad smūgiai buvo nukreipti į fronto teritorijas Sumų, Donecko, Černihivo ir Dnipropetrovsko regionuose. Ukrainos karinės oro pajėgos sunaikino 61 droną.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo kasdienėje rytinėje ataskaitoje nurodė, kad per pastarąją parą fronto linijoje įvyko 139 susirėmimai.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Rusija per parą Ukrainoje neteko daugiau nei 1 000 karių

Pastarąją parą Rusija kare Ukrainoje neteko 1 010 kareivių, šeštadienį paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Generalinio štabo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, iki 2025 m. rugpjūčio 16 d. Rusija kare Ukrainoje prarado iš viso apie 1 069 050 kareivių.

Ukrainiečių pajėgos nuo karo pradžios sunaikino iš viso 11 112 Rusijos tankų (+6 per parą), 23 135 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 31 540 artilerijos sistemų (+42), 1 467 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, 422 lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 51 342 bepiločius orlaivius (+152), 3 558 kruizines raketas, 28 karo laivus ar katerius ir vieną povandeninį laivą, 58 733 transporto priemones (+137), 3 942 specialiosios technikos vienetus (+2).

Generalinis štabas pažymi, kad šie duomenys nuolat atnaujinami.

