Po Trumpo ir Putino pokalbio – ataka prieš Ukrainą: Rusija paleido dešimtis dronų, balistinę raketą

Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija į Ukrainos teritoriją paleido 85 atakos dronus ir balistinę raketą, rašo „Sky news“.
Pranešime teigiama, kad smūgiai buvo nukreipti į fronto teritorijas Sumų, Donecko, Černihivo ir Dnipropetrovsko regionuose. Ukrainos karinės oro pajėgos sunaikino 61 droną.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo kasdienėje rytinėje ataskaitoje nurodė, kad per pastarąją parą fronto linijoje įvyko 139 susirėmimai.
Rusija per parą Ukrainoje neteko daugiau nei 1 000 karių
Pastarąją parą Rusija kare Ukrainoje neteko 1 010 kareivių, šeštadienį paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Generalinio štabo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, iki 2025 m. rugpjūčio 16 d. Rusija kare Ukrainoje prarado iš viso apie 1 069 050 kareivių.
Ukrainiečių pajėgos nuo karo pradžios sunaikino iš viso 11 112 Rusijos tankų (+6 per parą), 23 135 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 31 540 artilerijos sistemų (+42), 1 467 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, 422 lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 51 342 bepiločius orlaivius (+152), 3 558 kruizines raketas, 28 karo laivus ar katerius ir vieną povandeninį laivą, 58 733 transporto priemones (+137), 3 942 specialiosios technikos vienetus (+2).
Generalinis štabas pažymi, kad šie duomenys nuolat atnaujinami.
