TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas Kyjivui ir Europai liepė „nekurti kliūčių taikai“

2025-08-16 07:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 07:08

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamas kartu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu po penktadienio viršūnių susitikimo, kuriame buvo aptariama Rusijos invazija į Ukrainą, kalbėjo apie susitarimą, pasiektą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris, jo teigimu, gali atnešti taiką Ukrainai, tačiau detalių nepateikė.

1

„Tikimės, kad pasiektas susitarimas... atvers kelią taikai Ukrainoje“, – sakė jis po viršūnių susitikimo surengto bendroje spaudos konferencijoje.

Rusijos prezidentas sakė, kad Ukraina ir jos Europos sąjungininkės neturėtų kurti „kliūčių“ taikai.

Maskva, pasak V. Putino, tikisi, „kad Kijevas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nekels jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“.

Į žurnalistų klausimus spaudos konferencijos metu nei V. Putinas, nei D. Trumpas neatsakinėjo.

