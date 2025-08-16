Putinas Kyjivui ir Europai liepė „nekurti kliūčių taikai“

„Tikimės, kad pasiektas susitarimas... atvers kelią taikai Ukrainoje“, – sakė jis po viršūnių susitikimo surengto bendroje spaudos konferencijoje.
Putino ir Trumpo susitikimas(36 nuotr.)
Rusijos prezidentas sakė, kad Ukraina ir jos Europos sąjungininkės neturėtų kurti „kliūčių“ taikai.
Maskva, pasak V. Putino, tikisi, „kad Kijevas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nekels jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“.
Į žurnalistų klausimus spaudos konferencijos metu nei V. Putinas, nei D. Trumpas neatsakinėjo.
