  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vladimiras Putinas šalia Donaldo Trumpo prakalbo angliškai

2025-08-16 02:32
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-16 02:32

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas penktadienį spaudos konferencijos su Donaldu Trumpu metu netikėtai prakalbo angliškai.

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas penktadienį spaudos konferencijos su Donaldu Trumpu metu netikėtai prakalbo angliškai.

0

Penktadienį abu lyderiai susitiko Aliaskoje. Susitikimas truko beveik tris valandas, po jo buvo surengta trumpa spaudos konferencija.

Jos metu D. Trumpas dėkojo V. Putinui už susitikimą.

„Netrukus su jumis pasikalbėsime ir, tikriausiai, netrukus vėl susitiksime“, – sakė jis V. Putinui.

„Kitą kartą Maskvoje“, – netikėtai angliškai atsakė V. Putinas.

„Įdomu“, – atsakė D. Trumpas.

 „Man dėl to teks šiek tiek pasistengti, bet manau, kad tai įmanoma“, – pridūrė jis.

Spaudos konferencijos metu savo komentarus V. Putinas dėstė rusiškai.

Trumpas įvertino susitikimą su Putinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį po susitikimo Aliaskoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė, kad susitikimas buvo labai produktyvus, buvo sutarta dėl daugelio dalykų, tarp jų ir dviejų „didelių“, o dėl kai kurių kitų esą pasiekta pažangos.

„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.

Pirmas po susitikimo Aliaskoje kalbėjęs Putinas: situacija Ukrainoje – fundamentali grėsmė mūsų saugumui

Po susitikimo Aliaskoje su JAV prezidentu D. Trumpu pirmas kalbėjęs Rusijos prezidentas V. Putinas spaudos konferencijoje kalbėjo apie praeityje abiejų šalių kartu nugalėtus priešus ir dialogo atkūrimo svarbą. V. Putinas taip pat teigė, kad svarbu užtikrinti taiką Ukrainoje, nes dabartinė situacija šalyje esą yra fundamentali grėsmė Rusijos saugumui.

V. Putinas taip pat išreiškė viltį, kad su D. Trumpu pavyks užmegzti gerus, verslo principais grįstus santykius.

