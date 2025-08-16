Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iškalbingas gestas: virš Putino galvos Aliaskoje praskrido ypatingas bombonešis

2025-08-16 08:13 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-16 08:13

Tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas žengė raudonuoju kilimu Aliaskoje, virš jų galvų praskrido ypatingas bombonešis ir naikintuvai, rašo „ABC News“.

Tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas žengė raudonuoju kilimu Aliaskoje, virš jų galvų praskrido ypatingas bombonešis ir naikintuvai, rašo „ABC News".

7

Į dangų buvo pakelti to paties tipo orlaiviai, kurie birželį buvo panaudoti smogiant Irano branduoliniams objektams.

Putino ir Trumpo susitikimas
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Tokie patys orlaiviai buvo naudojami smogti Iranui

Virš V. Putino ir D. Trumpo galvų praskrido keturi naikintuvai F-35 ir bombonešis B-2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak dviejų pareigūnų, prieš penktadienio viršūnių susitikimą į bazę atskrido du B-2 bombonešiai, o F-35 naikintuvai atvyko iš netoliese esančios Eielson oro pajėgų bazės Aliaskoje.

Kol kas nėra aišku, ar D. Trumpas asmeniškai įsakė orlaiviams surengti skrydį virš oro pajėgų bazės kaip jėgos demonstravimą prieš derybas su Rusija.

B-2 laikomi JAV galios simboliu. Šie bombonešiai gali apskristi aplink pasaulį be sustojimo ir gabenti tiek įprastinius, tiek branduolinius ginklus.

B-2 bombonešis, praskridęs Aliaskoje, yra toks pat, kokius JAV naudojo birželio operacijoje „Midnight Hammer“, kai septyni šie orlaiviai smogė Iranui.

Pentagonas neatsakė į prašymą pateikti komentarą.

Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas ne kartą gyrė B-2 lėktuvų galią ir jų pilotų įgūdžius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-08-16 08:19
pamatęs bombonešį kremliaus žiurkė pagalvojo būtų piz. mano bunkeriui ir kakos čemodanui
Atsakyti
gustas
gustas
2025-08-16 08:31
...galingiausi bombonešiai ir silpniausias Prezidentas...nonsensas ir tiek...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
Į viršų