Iškalbingas gestas: virš Putino galvos Aliaskoje praskrido ypatingas bombonešis

Į dangų buvo pakelti to paties tipo orlaiviai, kurie birželį buvo panaudoti smogiant Irano branduoliniams objektams.
Putino ir Trumpo susitikimas(44 nuotr.)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Tokie patys orlaiviai buvo naudojami smogti Iranui
Virš V. Putino ir D. Trumpo galvų praskrido keturi naikintuvai F-35 ir bombonešis B-2.
Pasak dviejų pareigūnų, prieš penktadienio viršūnių susitikimą į bazę atskrido du B-2 bombonešiai, o F-35 naikintuvai atvyko iš netoliese esančios Eielson oro pajėgų bazės Aliaskoje.
Kol kas nėra aišku, ar D. Trumpas asmeniškai įsakė orlaiviams surengti skrydį virš oro pajėgų bazės kaip jėgos demonstravimą prieš derybas su Rusija.
B-2 laikomi JAV galios simboliu. Šie bombonešiai gali apskristi aplink pasaulį be sustojimo ir gabenti tiek įprastinius, tiek branduolinius ginklus.
B-2 bombonešis, praskridęs Aliaskoje, yra toks pat, kokius JAV naudojo birželio operacijoje „Midnight Hammer“, kai septyni šie orlaiviai smogė Iranui.
Pentagonas neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas ne kartą gyrė B-2 lėktuvų galią ir jų pilotų įgūdžius.
Šaltinis:
tv3.lt
