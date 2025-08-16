Įvertino Trumpo kūno kalbą: po pokalbio su Putinu jis staigiai persimainė
Psichologas ir kūno kalbos ekspertas Peteris Collettas įvertino JAV prezidento Donaldo Trumpo kūno kalbą po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, rašo „Sky news“.
„Palyginus susitikimą ant kilimo tako su tuo, kas vyko spaudos konferencijoje, atrodo, kad tai du visiškai skirtingi pasauliai, bent jau kūno kalbos požiūriu“, – sako jis.
Ant raudonojo kilimo oro bazėje V. Putiną sutikęs D. Trumpas šypsojosi, plojo.
Anot eksperto, susitikimo pradžia buvo labiau susijusi su „draugyste, draugiškumu ir susibūrimu – beveik taip, tarsi Trumpo pagrindinis rūpestis būtų išlaikyti Putiną savo pusėje“.
„Jie savo kūno kalba sukūrė aiškų įspūdį, kad tai du seni draugai, kurie labai džiaugiasi vėl matydami vienas kitą“, – sako P. Collettas.
Tai, anot jo, „skiriasi nuo to, kas paprastai vyksta, kai Trumpas susitinka su kitais valstybių vadovais“.
Tačiau po beveik tris valandas trukusių derybų su V. Putinu surengtoje spaudos konferencijoje JAV prezidento kūno kalba labai pasikeitė.
„Manau, kad buvo daug išsidavimų, daug mažų kūno kalbos ženklų, rodančių, kad jis nebuvo laimingas“, – sako ekspertas.
Trumpas asmeniškai perdavė Putinui vieną dalyką – laišką nuo žmonos Melanios
JAV prezidentas Donaldas Trumpas asmeniškai Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui perdavė laišką, kurį parašė jo žmona Melania, skelbia „Reuters“.
Anot agentūros, laiškas yra apie pagrobtus ukrainiečių vaikus.
Tai agentūrai patvirtino du Baltųjų rūmų pareigūnai. Anot jų, tai buvo asmenšikas laiškas apie vaikų padėtį Ukrainoje ir Rusijoje, ypač pagrobtų vaikų.
Šaltiniai plačiau neatskleidė laiško turinio.
M. Trump į Aliaską nevyko.
Ukraina sako, kad Rusija pagrobė dešimtis tūkstančių vaikų be šeimos ar globėjų sutikimo. Ukraina tai pavadino karo nusikaltimu.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamas kartu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu po penktadienio viršūnių susitikimo, kuriame buvo aptariama Rusijos invazija į Ukrainą, kalbėjo apie susitarimą, pasiektą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris, jo teigimu, gali atnešti taiką Ukrainai, tačiau detalių nepateikė.
„Tikimės, kad pasiektas susitarimas... atvers kelią taikai Ukrainoje“, – sakė jis po viršūnių susitikimo surengto bendroje spaudos konferencijoje.
Rusijos prezidentas sakė, kad Ukraina ir jos Europos sąjungininkės neturėtų kurti „kliūčių“ taikai.
Maskva, pasak V. Putino, tikisi, „kad Kijevas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nekels jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“.
Į žurnalistų klausimus spaudos konferencijos metu nei V. Putinas, nei D. Trumpas neatsakinėjo.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas po susitikimo dėl Ukrainos išvyko iš JAV karinės bazės
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas penktadienį po susitikimo dėl konflikto Ukrainoje išvyko iš karinės bazės Aliaskoje.
Dviejų lyderių lėktuvai kelių minučių skirtumu pakilo iš Elmendorfo-Richardsono (Ričardsono) oro pajėgų bazės.
Prieš tai jie buvo surengę maždaug tris valandas trukusias derybas dėl karo, kuris tęsiasi jau daugiau nei trejus metus – nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į kaimyninę šalį.
Vladimiras Putinas šalia Donaldo Trumpo prakalbo angliškai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas penktadienį spaudos konferencijos su Donaldu Trumpu metu netikėtai prakalbo angliškai.
Penktadienį abu lyderiai susitiko Aliaskoje. Susitikimas truko beveik tris valandas, po jo buvo surengta trumpa spaudos konferencija.
Jos metu D. Trumpas dėkojo V. Putinui už susitikimą.
„Netrukus su jumis pasikalbėsime ir, tikriausiai, netrukus vėl susitiksime“, – sakė jis V. Putinui.
„Kitą kartą Maskvoje“, – netikėtai angliškai atsakė V. Putinas.
„Įdomu“, – atsakė D. Trumpas.
„Man dėl to teks šiek tiek pasistengti, bet manau, kad tai įmanoma“, – pridūrė jis.
Trumpas įvertino susitikimą su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį po susitikimo Aliaskoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė, kad susitikimas buvo labai produktyvus, buvo sutarta dėl daugelio dalykų, tarp jų ir dviejų „didelių“, o dėl kai kurių kitų esą pasiekta pažangos.
„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.
„Tad, labai trumpai, paskambinsiu keletui žmonių ir papasakosiu, kas įvyko. Tačiau mūsų susitikimas buvo nepaprastai produktyvus. Dėl daugelio punktų buvo sutarta. Liko vos keletas. Kai kurie – ne itin svarbūs, o vienas – turbūt visų svarbiausias.
Turėjome labai geras galimybes dėl jo sutarti, bet nepavyko. Noriu padėkoti prezidentui Putinui ir visai jo komandai, kurių daugelį pažįstu (...). Jūs beveik tokie pat garsūs, kaip jūsų bosas“, – penktadienį kalbėjo JAV prezidentas.
Po susitikimo su Trumpu – girdėta Putino gaidelė: kalba apie tariamas grėsmes Rusijai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas po susitikimo su Donaldu Trumpu toliau kartoja jau girdėtą gaidelę apie tariamas grėsmes Rusijai.
Kaip skelbia „Reuters“, V. Putinas spaudos konferencijoje po susitikimo pareiškė, kad Rusija yra „nuoširdžiai suinteresuota“ užbaigti karo veiksmus Ukrainoje.
„Padėtis Ukrainoje susijusi su esminėmis grėsmėmis mūsų saugumui. Be to, mes visada laikėme ukrainiečius broliška tauta, ir aš tai sakiau ne kartą“, – sakė jis.
„Kaip keistai tai gali skambėti šiomis aplinkybėmis. Mes turime tas pačias šaknis, ir viskas, kas vyksta, mums yra tragedija. Ir baisi žaizda. Todėl šalis nuoširdžiai suinteresuota užbaigti tai“, – pridūrė jis.
Putinas: derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“
Vladimiras Putinas pradėjo spaudos konferenciją ir sako, kad derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“, rašo „Sky news“.
„Mes vedėme labai išsamias derybas, kurios buvo gana naudingos“, – sakė jis.
V. Putinas taip pat padėkojo Donaldui Trumpui už pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą Aliaskoje.
Rusijos lyderis taip pat kalbėjo apie bendrą Rusijos ir Amerikos istoriją Aliaskoje ir sako, kad tai buvo „logiška“ vieta jų deryboms.
Po Putino ir Trumpo derybų – puikios nuotaikos Rusijos ministras
Trumpame vaizdo įraše, paskelbtame platformoje „Telegram“, Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Tass“ paklaustas, kokia jo nuotaika po V. Trumpo ir V. Putino susitikimo, neslėpė šypsenos, praneša britų transliuotojas BBC.
„(Nuotaika – ELTA) puiki“, – šypsodamasis žurnalistams atsakė A. Belousovas.
Vyks bendra spaudos konferencija
Pasibaigus Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimui, prezidentai netrukus kartu dalyvaus spaudos konferencijoje.
Trumpo ir Putino susitikimas baigėsi
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino uždaras susitikimas Aliaskoje, kuris truko daugiau nei dvi su puse valandos, ką tik baigėsi, pranešė Kremlius.
Abu jie penktadienį susitiko Aliaskoje.
Trumpas po susitikimo su Putinu: „Dabar viskas priklauso nuo prezidento Zelenskio“
Po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu Donaldas Trumpas davė interviu „Fox news“. Jo metu D. Trumpo buvo paklausta, kokį patarimą jis duotų Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
„Sudarykite susitarimą, jūs privalote sudaryti susitarimą“, – nurodė jis.
„Rusija yra labai galinga valstybė, o jie – ne“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas nurodė, kad susitarimo nepavyko pasiekti, tačiau atsisakė atskleisti bet kokias derybų su V. Putinu detales, tik pasakė, kad „padaryta didelė pažanga“.
„Tai visiškai nėra baigtas susitarimas. Ukraina turi sutikti, prezidentas Zelenskis turi sutikti“, – sako D. Trumpas.
„Mes susitarėme dėl daugelio dalykų. Tai yra, susitarėme dėl daugelio dalykų. Bet nėra tiek daug... yra vienas ar du gana svarbūs klausimai, bet manau, kad juos galima išspręsti“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Dabar viskas priklauso nuo prezidento Zelenskio“, – pridūrė jis ir taip pat pareiškė, kad Europos šalys taip pat turi atlikti savo vaidmenį.