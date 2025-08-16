Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Orbanas: „Šiandien pasaulis yra saugesnė vieta nei vakar“

2025-08-16 12:25
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-08-16 12:25
2025-08-16 12:25

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pakomentavo Aliaskoje penktadienį vykusį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimą.

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
48

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pakomentavo Aliaskoje penktadienį vykusį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimą.

0

„Metai iš metų stebėjome, kaip dvi didžiausios branduolinės valstybės naikina bendradarbiavimo pagrindus ir siunčia viena kitai grėsmingus signalus. Tai dabar baigėsi. Šiandien pasaulis yra saugesnė vieta nei vakar.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausio savaitgalio!“ – „Facebook“ parašė jis.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Pirmadienį Zelenskis lankysis JAV

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį vyks į JAV, kur Vašingtone susitiks su šalies prezidentu Donaldu Trumpu. Penktadienį su D. Trumpu Aliaskoje susitiko Rusijos vadovas Vladimiras Putinas. 

Apie būsimą vizitą V. Zelenksis paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“ po pokalbio telefonu su D. Trumpu.

V. Zelenskis atskleidė, kad pokalbis su D. Trumpu truko valandą. Vėliau prie jo prisijungė ir Europos šalių lyderiai. Anot jo, tai buvo ilgas ir prasmingas pokalbis.

Ukrainos prezidentas kartoja, kad jo šalis pasirengusi „maksimaliai produktyviai siekti taikos“.

D. Trumpas informavo V. Zelenskį apie savo susitikimą su V. Putinu ir apie pagrindines jų pokalbio temas. Ukrainos prezidentas palaiko D. Trumpo pasiūlymą surengti trišalį Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimą. Anot V. Zelenskio, svarbiausi klausimai turi būti sprendžiami lyderių lygmeniu, o trišalis susitikimo formatas tam tinka.

Ukrainos prezidentas padėkojo D. Trumpui už kvietimą apsilankyti Vašingtone. V. Zelenskis sako, kad ten pirmadienį bus aptartos visos detalės dėl karo pabaigos.

Ukrainos prezidentas pabrėžė ir Europos įsitraukimo svarbą, nes kartu su JAV ji gali suteikti patikimas saugumo garantijas.

Prezidentas pridėjo, kad buvo aptarti „teigiami signalai iš JAV pusės“ dėl pastarosios dalyvavimo garantuojant Ukrainos saugumą.

V. Zelenskis pažymėjo, kad toliau koordinuojamos pozicijos su visais partneriais ir dėkojo visiems padedantiems.

Kaip pranešta, penktadienį Aliaskoje susitiko D. Trumpas ir V. Putinas. Tačiau po susitikimo nebuvo jokio pareiškimo apie galimas paliaubas Ukrainoje. Taip pat kol kas neaišku, apie ką tiksliai buvo kalbėtasi.

