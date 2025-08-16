Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Kremliaus – žinia dėl Putino susitikimo su Zelenskiu

2025-08-16 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 11:50

Kremlius paskelbė, kad penktadienį Aliaskoje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekalbėjo apie trišalio susitikimo galimybę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)

Kremlius paskelbė, kad penktadienį Aliaskoje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekalbėjo apie trišalio susitikimo galimybę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Rusijos prezidento užsienio reikalų patarėjas Jurijus Ušakovas valstybinei Rusijos televizijai sakė, kad apie trišalį viršūnių susitikimą kol kas nebuvo diskutuota bendromis pastangomis sprendžiant konfliktą Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot J. Ušakovo, taip pat nežinoma, kada kitą kartą susitiks V. Putinas ir D. Trumpas.

Jis sakė, kad per bendrą spaudos konferenciją penktadienį V. Putinas pakvietė JAV prezidentą atvykti į Maskvą.

Keliaudamas atgal į Maskvą, V. Putinas užsuko į Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esančią Čiukotką, kur aptarė regiono vystymąsi.

Kaip pranešta, penktadienį D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Ankoridže, Aliaskoje. Tačiau po maždaug tris valandas trukusio susitikimo nieko nebuvo paskelbta apie paliaubas Ukrainoje.

