Iš Kremliaus – žinia dėl Putino susitikimo su Zelenskiu

Rusijos prezidento užsienio reikalų patarėjas Jurijus Ušakovas valstybinei Rusijos televizijai sakė, kad apie trišalį viršūnių susitikimą kol kas nebuvo diskutuota bendromis pastangomis sprendžiant konfliktą Ukrainoje.
Anot J. Ušakovo, taip pat nežinoma, kada kitą kartą susitiks V. Putinas ir D. Trumpas.
Jis sakė, kad per bendrą spaudos konferenciją penktadienį V. Putinas pakvietė JAV prezidentą atvykti į Maskvą.
Keliaudamas atgal į Maskvą, V. Putinas užsuko į Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esančią Čiukotką, kur aptarė regiono vystymąsi.
Kaip pranešta, penktadienį D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Ankoridže, Aliaskoje. Tačiau po maždaug tris valandas trukusio susitikimo nieko nebuvo paskelbta apie paliaubas Ukrainoje.
