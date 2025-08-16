Medvedevas džiūgauja po Putino ir Trumpo susitikimo: prakalbo apie pasiektus rezultatus

Iš jo žinutės „Telegram“ platformoje galima spręsti, kad susitikimą jis laiko palankiu Rusijai.
Medvedevas džiūgauja
Anot jo, susitikimo metu buvo „atkurtas visavertis aukščiausio lygio susitikimų tarp Rusijos ir JAV mechanizmas. Ramus, be ultimatumų ir grasinimų“.
Iki šiol Maskva Vakarų buvo izoliuota dėl savo kruvinos agresijos prieš Ukrainą.
„2. Rusijos prezidentas asmeniškai ir išsamiai išdėstė JAV prezidentui mūsų sąlygas konflikto Ukrainoje užbaigimui.
3. Po beveik trijų valandų pokalbio Baltųjų rūmų vadovas atsisakė didinti spaudimą Rusijai. Bent jau kol kas“, – rašo D. Medvedevas.
Ukraina nuolat prašo didinti spaudimą Rusijai, įvesti naujas sankcijas ir t.t.
„4. Svarbu: susitikimas įrodė, kad derybos yra įmanomos be išankstinių sąlygų ir tuo pačiu metu tęsiant specialiąją karinę operaciją.
5. Svarbiausia: abi šalys tiesiogiai prisiėmė atsakomybę už būsimų rezultatų pasiekimą derybose dėl karo veiksmų nutraukimo Kyjive ir Europoje“, – rašo D. Medvedevas.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas kalba apie pažangą, bet susitarimo dėl Ukrainos nepasiekė
D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį vykusiame susitikime nepasiekė jokio akivaizdaus proveržio karo Ukrainoje klausimu: nors atkreipė dėmesį į sutarimo sritis ir atnaujino draugystę, tačiau nenuskambėjo jokių naujienų apie paliaubas.
D. Trumpas, mėgstantis save vadinti derybų meistru, ištiesė raudoną kilimą Putinui Aliaskos oro bazėje – tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos lyderiui buvo leista patekti į Vakarų teritoriją nuo tada, kai jis 2022 metų vasarį įsakė savo kariuomenei įsiveržti į Ukrainą.
Po trijų valandų derybų su aukščiausiais padėjėjais D. Trumpas ir V. Putinas kalbėjo šiltai, bet neatsakė į žurnalistų klausimus – tai labai neįprasta žiniasklaidą išmanančiam JAV prezidentui.
„Turėjome itin produktyvų susitikimą, ir dėl daugelio punktų buvo susitarta“, – sakė D. Trumpas.
„Jų liko tik labai nedaug, kai kurie nėra tokie reikšmingi, vienas tikriausiai pats reikšmingiausias“, – kalbėjo D. Trumpas, nepateikdamas išsamesnės informacijos.
„Tačiau turime labai geras galimybes sutarti. Mes dar to taško nepasiekėme, bet turime labai geras galimybes ten patekti“, – sakė jis.
Dešimt balų iš dešimties
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dabar turi imtis darbo ir ant Aliaskos viršūnių susitikimo pamatų sukurti susitarimą, kuris nutrauktų trejus metus trunkančią Rusijos invaziją.
„Dabar iš tikrųjų nuo prezidento Zelenskio priklauso, ar tai pavyks. Taip pat sakyčiau, kad Europos šalys turi šiek tiek įsitraukti, bet tai priklauso nuo prezidento Zelenskio“, – po viršūnių susitikimo „Fox News“ sakė D. Trumpas, teigdamas, kad susitikimą su Kremliaus šeimininku vertina dešimčia balų iš dešimties.
V. Putinas taip pat bendro pobūdžio pranešime, kuris truko vos 12 minučių, kalbėjo apie bendradarbiavimą.
„Tikimės, kad mūsų pasiektas sutarimas (...) atvers kelią taikai Ukrainoje“, – sakė Kremliaus šeimininkas.
D. Trumpui svarstant apie antrąjį susitikimą, V. Putinas nusišypsojo ir angliškai tarė: „Kitą kartą Maskvoje.“
Buvęs KGB agentas bandė pataikauti D. Trumpui, kuris praeityje yra reiškęs susižavėjimą Rusijos lyderiu.
V. Putinas JAV vadovui pasakė, kad sutinka su juo, jog karas, kurį sukėlė Maskva, nebūtų įvykęs, jei Baltuosiuose rūmuose būtų šeimininkavęs D. Trumpas, o ne Joe Bidenas.
Savo ruožtu D. Trumpas vėl skundėsi „apgaule“, kad Rusija įsikišo, kad padėtų jam 2016 metų rinkimuose – šią išvadą patvirtino JAV žvalgyba.
Putino perspėjimas
Draugiškas priėmimas smarkiai skyrėsi nuo D. Trumpo kritikos V. Zelenskiui, kai jis vasario mėnesį susitiko su juo Baltuosiuose rūmuose.
Tačiau D. Trumpas teigė, kad netrukus pasikonsultuos su V. Zelenskiu ir NATO lyderiais, kurie išreiškė nerimą dėl JAV lyderio bendradarbiavimo su V. Putinu.
V. Putinas per trumpą pasirodymą su D. Trumpu perspėjo Ukrainą ir Europos šalis „nekurti jokių kliūčių“ ir „nebandyti sutrikdyti šios kylančios pažangos provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis“.
D. Trumpas pasikvietė V. Putiną vos prieš savaitę ir užtikrino kruopščiai suplanuotą televizinį reginį per jųdviejų pirmąjį asmeninį susitikimą nuo 2019 metų.
Abu lyderiai atvyko savo prezidentiniais lėktuvais ir nusileido oro bazėje, o D. Trumpas plojo pasirodant V. Putinui.
JAV karinė galia buvo demonstruojama virš galvų skraidančiu B-2 bombonešiu, o vienas reporteris garsiai šaukė V. Putinui: „Ar liausitės žudyti civilius?“
V. Putinas, nepabūgęs, plačiai nusišypsojo, kai D. Trumpas žengė neįprastą žingsnį: palydėjo jį į „Žvėrį“ – itin saugų JAV prezidento limuziną – prieš susitikimą kambaryje prieš ekraną, kuriame buvo parašyta „Siekiant taikos“.
Kremliaus šeimininkas šypsojosi ir juokavo su Rusijos žurnalistais šio vizito metu, kuris yra svarbus pripažinimas veikėjui su Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderiu dėl karo Ukrainoje, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.
Rusijos pasiekimai mūšio lauke
Rusija pastarosiomis dienomis pasiekė mūšio lauko pergalių, kurios galėtų sustiprinti V. Putino pozicijas bet kokiose paliaubų derybose, nors Ukraina, V. Putinui atskridus į JAV, paskelbė, kad susigrąžino kelis kaimus.
D. Trumpas tvirtino, kad bus tvirtas V. Putino atžvilgiu, po to, kai sulaukė aštrios kritikos dėl to, kad 2018 metais Helsinkyje vykusiame viršūnių susitikime atrodė įbaugintas.
Kelionės į Aliaską metu Baltieji rūmai staiga paskelbė, kad D. Trumpas atšaukė planą susitikti su V. Putinu akis į akį ir vietoj to surengė derybas su valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu.
V. Zelenskis nebuvo įtrauktas į susitikimą ir atmetė D. Trumpo spaudimą atiduoti Rusijos užgrobtą teritoriją.
„Atėjo laikas baigti karą, ir Rusija turi imtis būtinų žingsnių. Mes pasikliaujame Amerika“, – socialinių tinklų įraše rašė V. Zelenskis.
D. Trumpas teigė, kad bet koks galutinis susitarimas bus pasiektas trišaliame susitikime su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu.
Tačiau jis nepaskelbė apie susitikimą su V. Zelenskiu ir po viršūnių susitikimo greitai grįžo į Vašingtoną.
[email protected], Užsienio naujienų skyrius
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!