  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Naujos detalės apie Putino ir Trumpo pokalbį: aiškėja, ką sakė Putinas

2025-08-16 11:09
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-16 11:09

Skelbiamos naujos detalės apie JAV prezidento Donaldo Trumpo pokalbį su Ukrainos prezidentu bei NATO lyderiais. Kaip teigia „Axios“, D. Trumpas V. Zelenskiui pokalbio metu pakomentavo savo pokalbį su Vladimiru Putinu.

Skelbiamos naujos detalės apie JAV prezidento Donaldo Trumpo pokalbį su Ukrainos prezidentu bei NATO lyderiais. Kaip teigia „Axios“, D. Trumpas V. Zelenskiui pokalbio metu pakomentavo savo pokalbį su Vladimiru Putinu.

D. Trumpo susitikimas su V. Putinu truko beveik tris valandas, o pokalbis su V. Zelenskiu – valandą. Dar pusvalandį vėliau jiedu kalbėjosi prisijungus ir NATO lyderiams.

Axios“ duomenimis, D. Trumpas V. Zelenskiui ir NATO lyderiams sakė, kad V. Putinas „nenori ugnies nutraukimo ir pageidauja visapusiško susitarimo, kuris užbaigtų karą“.

„Axios“ žurnalistas Barak Ravid savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad D. Trumpas jiems sakė: „Manau, kad greitas taikos susitarimas yra geriau nei ugnies nutraukimas“.

Putino ir Trumpo susitikimas
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Pirmadienį Zelenskis lankysis JAV

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pirmadienį vyks į JAV, kur Vašingtone susitiks su šalies prezidentu D. Trumpu. Penktadienį su D. Trumpu Aliaskoje susitiko Rusijos vadovas V. Putinas. 

Apie būsimą vizitą V. Zelenksis paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“ po pokalbio telefonu su D. Trumpu.

V. Zelenskis atskleidė, kad pokalbis su D. Trumpu truko valandą. Vėliau prie jo prisijungė ir Europos šalių lyderiai. Anot jo, tai buvo ilgas ir prasmingas pokalbis.

Ukrainos prezidentas kartoja, kad jo šalis pasirengusi „maksimaliai produktyviai siekti taikos“.

D. Trumpas informavo V. Zelenskį apie savo susitikimą su V. Putinu ir apie pagrindines jų pokalbio temas. Ukrainos prezidentas palaiko D. Trumpo pasiūlymą surengti trišalį Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimą. Anot V. Zelenskio, svarbiausi klausimai turi būti sprendžiami lyderių lygmeniu, o trišalis susitikimo formatas tam tinka.

Ukrainos prezidentas padėkojo D. Trumpui už kvietimą apsilankyti Vašingtone. V. Zelenskis sako, kad ten pirmadienį bus aptartos visos detalės dėl karo pabaigos.

Ukrainos prezidentas pabrėžė ir Europos įsitraukimo svarbą, nes kartu su JAV ji gali suteikti patikimas saugumo garantijas.

Prezidentas pridėjo, kad buvo aptarti „teigiami signalai iš JAV pusės“ dėl pastarosios dalyvavimo garantuojant Ukrainos saugumą.

V. Zelenskis pažymėjo, kad toliau koordinuojamos pozicijos su visais partneriais ir dėkojo visiems padedantiems.

Kaip pranešta, penktadienį Aliaskoje susitiko D. Trumpas ir V. Putinas. Tačiau po susitikimo nebuvo jokio pareiškimo apie galimas paliaubas Ukrainoje. Taip pat kol kas neaišku, apie ką tiksliai buvo kalbėtasi.

