Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas sulaukė Putino patarimo dėl rinkimų: „Protingas vyras“

2025-08-16 10:11 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-16 10:11

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Vladimiras Putinas sutinka su juo, kad leidžiant rinkėjams balsuoti paštu kyla pavojus sąžiningiems rinkimams, rašo „Reuters“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Vladimiras Putinas sutinka su juo, kad leidžiant rinkėjams balsuoti paštu kyla pavojus sąžiningiems rinkimams, rašo „Reuters“.

REKLAMA
0

„Vladimiras Putinas, protingas vyras, sakė, kad sąžiningų rinkimų negalima surengti balsuojant paštu“, – po jų susitikimo „Fox news“ sakė D. Trumpas.

„Jis sakė, kad šiuo metu nė viena šalis pasaulyje to nenaudoja“, – pasakoja D. Trumpas.

Putino ir Trumpo susitikimas
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokios kalbos akivaizdžiai patiko D. Trumpui. Jis ne kartą skleidė melagingą informaciją, kad 2020 m. rinkimai buvo suklastoti ir kad juos iš tikrųjų laimėjo ne Joe Bidenas, o jis.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putinas nuo 1999 m. yra Rusijos prezidentas arba ministras pirmininkas. Jis buvo išrinktas dar vienai kadencijai 2024 m., surinkęs 87 proc. balsų. Vakaruose dėl rinkimų sąžiningumo Rusijoje keliami klausimai. Kone aršiausias opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas mirė 2024 m. Arkties kolonijoje.

REKLAMA

Rusijos prezidentas anksčiau yra sakęs, kad kai kurie JAV rinkimai buvo sugadinti suklastotais balsavimais, tačiau nepateikė jokių įrodymų. Ši pozicija atspindi D. Trumpo melagingus teiginius apie sukčiavimą 2020 m. rinkimų metu.

Teisingumo departamento ir Senato tyrimai nustatė, kad Maskva bandė daryti įtaką kampanijoms, siekdama padėti D. Trumpui laimėti 2016 m. rinkimus. JAV žvalgybos pareigūnai pareiškė manantys, kad Rusija bandė padaryti tą patį 2020 m. rinkimuose ir norėjo, kad D. Trumpas laimėtų 2024 m.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Putinas Aliaskoje nuskynė dvi dideles pergales (9)
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Peskovas atsakė, kodėl Putinas ir Trumpas vengė žurnalistų klausimų (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje (32)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Įvertino Trumpo kūno kalbą: po pokalbio su Putinu jis staigiai persimainė (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų