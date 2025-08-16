Trumpas sulaukė Putino patarimo dėl rinkimų: „Protingas vyras“

„Vladimiras Putinas, protingas vyras, sakė, kad sąžiningų rinkimų negalima surengti balsuojant paštu“, – po jų susitikimo „Fox news“ sakė D. Trumpas.
„Jis sakė, kad šiuo metu nė viena šalis pasaulyje to nenaudoja“, – pasakoja D. Trumpas.
Putino ir Trumpo susitikimas(44 nuotr.)
Tokios kalbos akivaizdžiai patiko D. Trumpui. Jis ne kartą skleidė melagingą informaciją, kad 2020 m. rinkimai buvo suklastoti ir kad juos iš tikrųjų laimėjo ne Joe Bidenas, o jis.
V. Putinas nuo 1999 m. yra Rusijos prezidentas arba ministras pirmininkas. Jis buvo išrinktas dar vienai kadencijai 2024 m., surinkęs 87 proc. balsų. Vakaruose dėl rinkimų sąžiningumo Rusijoje keliami klausimai. Kone aršiausias opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas mirė 2024 m. Arkties kolonijoje.
Rusijos prezidentas anksčiau yra sakęs, kad kai kurie JAV rinkimai buvo sugadinti suklastotais balsavimais, tačiau nepateikė jokių įrodymų. Ši pozicija atspindi D. Trumpo melagingus teiginius apie sukčiavimą 2020 m. rinkimų metu.
Teisingumo departamento ir Senato tyrimai nustatė, kad Maskva bandė daryti įtaką kampanijoms, siekdama padėti D. Trumpui laimėti 2016 m. rinkimus. JAV žvalgybos pareigūnai pareiškė manantys, kad Rusija bandė padaryti tą patį 2020 m. rinkimuose ir norėjo, kad D. Trumpas laimėtų 2024 m.
Šaltinis:
tv3.lt
