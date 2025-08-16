Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Peskovas atsakė, kodėl Putinas ir Trumpas vengė žurnalistų klausimų

2025-08-16 09:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-16 09:15

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atsakė, kodėl Vladimiras Putinas ir Donaldas trumpas po spaudos konferencijos išėjo iš salės ir neatsakė į nei vieną žurnalistų klausimą.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atsakė, kodėl Vladimiras Putinas ir Donaldas trumpas po spaudos konferencijos išėjo iš salės ir neatsakė į nei vieną žurnalistų klausimą.

REKLAMA
0

Tai gana neįprasta D. Trumpui, kuris itin dažnai komentuoja žiniasklaidai.

Be to, V. Putinui vizito Aliaskoje metu žurnalistai uždavinėjo klausimus apie karą Ukrainoje, tačiau nei į vieną klausimą V. Putinas neatsakė. Vienu atveju parodė negirdintis ar nesuprantantis klausimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Peskovas sako, kad į klausimus nebuvo atsakyta, nes lyderių komentarai esą buvo išsamūs. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad spaudos konferencija buvo gana trumpa.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvo pateikti išsamūs pareiškimai“, – sako D. Peskovas.

„Pokalbis buvo tikrai labai teigiamas, ir abu prezidentai apie tai kalbėjo. Būtent toks pokalbis leidžia mums drąsiai toliau eiti kartu sprendimų paieškos keliu“, – nurodė jis.

REKLAMA

Putino ir Trumpo susitikimas
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Trumpas: taikos susitarimas priklauso nuo Zelenskio

JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Apie tai jis prakalbo duodamas interviu „Fox News“ po penktadienį Aliaskoje įvykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.

Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.

„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.

D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.

REKLAMA

„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.

Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.

Rusija taip pat pozityviai įvertino susitikimą Aliaskoje. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad įvykusios derybos abiem lyderiams leidžia toliau ieškoti bendrų sprendimų.

Anot jo, spaudos konferencijos metu žurnalistams neleista užduoti klausimų, nes abiejų prezidentų pareiškimai ir taip buvo išsamūs.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Putinas Aliaskoje nuskynė dvi dideles pergales
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje (12)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
1:0 Putino naudai: pasirodė pirmieji Vakarų vertinimai apie susitikimą Aliaskoje
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo ir Putino pokalbio – ataka prieš Ukrainą: Rusija paleido dešimtis dronų, balistinę raketą (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų