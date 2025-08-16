Peskovas atsakė, kodėl Putinas ir Trumpas vengė žurnalistų klausimų

Tai gana neįprasta D. Trumpui, kuris itin dažnai komentuoja žiniasklaidai.
Be to, V. Putinui vizito Aliaskoje metu žurnalistai uždavinėjo klausimus apie karą Ukrainoje, tačiau nei į vieną klausimą V. Putinas neatsakė. Vienu atveju parodė negirdintis ar nesuprantantis klausimo.
D. Peskovas sako, kad į klausimus nebuvo atsakyta, nes lyderių komentarai esą buvo išsamūs. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad spaudos konferencija buvo gana trumpa.
„Buvo pateikti išsamūs pareiškimai“, – sako D. Peskovas.
„Pokalbis buvo tikrai labai teigiamas, ir abu prezidentai apie tai kalbėjo. Būtent toks pokalbis leidžia mums drąsiai toliau eiti kartu sprendimų paieškos keliu“, – nurodė jis.
Trumpas: taikos susitarimas priklauso nuo Zelenskio
JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
Apie tai jis prakalbo duodamas interviu „Fox News“ po penktadienį Aliaskoje įvykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.
Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.
„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.
D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.
D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.
„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.
Rusija taip pat pozityviai įvertino susitikimą Aliaskoje. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad įvykusios derybos abiem lyderiams leidžia toliau ieškoti bendrų sprendimų.
Anot jo, spaudos konferencijos metu žurnalistams neleista užduoti klausimų, nes abiejų prezidentų pareiškimai ir taip buvo išsamūs.
