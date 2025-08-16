Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas suprato, kad nėra toks stiprus, kaip manė: Aliaską paliko tuščiomis

2025-08-16 11:37 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-16 11:37

JAV prezidento Donaldo Trumpo derybos su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu baigėsi fiasko, skelbia „The Telegraph“. Net ir išgirtas D. Trumpo talentas sudaryti sandorius nepadėjo pasiekti jokio susitarimo dėl karo Ukrainoje pabaigos.

Prieš vykdamas į susitikimą su V. Putinu, D. Trumpas sakė, kad nebūtų patenkintas, jei grįžti turėtų be susitarimo dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Putino ir Trumpo susitikimas
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Putinas apipylė Trumpą komplimentais

Spaudos konferencijoje po susitikimo V. Putinas gyrė D. Trumpą, sakė žodžius, kurie turėjo būti malonūs D. Trumpui. V. Putinas kartojo, kad karas nebūtų prasidėjęs, jei D. Trumpas būtų buvęs prezidentu, o tai yra D. Trumpo itin dažnai kartojama frazė.

„Trumpas, žmogus, kuris mėgsta klausytis savęs, spaudos konferencijoje buvo pastebimai santūrus ir labai mažai kalbėjo. Jis nuolat teigė, kad daroma pažanga pagrindiniais diskusijų klausimais, tačiau neatskleidė, kokiais būtent. Visada svetingas šeimininkas D. Trumpas atsakė V. Putinui pagyrimais – jo žodžiais, jis labai nori taikos Ukrainoje. Žinoma, įrodymų, patvirtinančių šį teiginį, yra labai mažai“, – teigiama tekste.

„Galų gale, taikos susitarimo dėl Ukrainos nėra. Nėra pasiektas ugnies nutraukimas, kurio D. Trumpas, V. Zelenskis ir europiečiai tikėjosi iš Rusijos diktatoriaus. Pagrindiniais klausimais viršūnių susitikimas baigėsi nesėkme“, – konstatuojama tekste.

Trumpas turėjo grįžti sumišęs

Vis dėlto leidinys pažymi, kad tai neturėtų būti staigmena žmonėms, kurie domisi karo Ukrainoje naujienomis. Nei V. Putinas, nei V. Zelenskis nėra nusiteikę daryti nuolaidų.

„Šiuo metu nesutarimai tarp Maskvos ir Kyjivo yra tokie dideli, kad daugelis Vakarų užsienio politikos analitikų klausė, kam Trumpas apskritai skrido į Aliaską“, – pažymima tekste.

Anot leidinio, D. Trumpas į Vašingtoną tikriausiai grįžo sumišęs. Jis tikriausiai bus nusivylęs rezultatu. Nors Baltieji rūmai bandė sumažinti lūkesčius, D. Trumpas pats nurodė, ko tikisi iš susitikimo su V. Putinu: ugnies nutraukimo ir, jei viskas pavyks, dar vieno susitikimo, bet jau su V. Zelenskiu.

„Vietoj to jis palieka Aliaską be pirmojo punkto savo sąraše, o antrasis lieka neaiškus. Rytoj kovos bus tokios pat aršios kaip ir šiandien“, – pabrėžiama tekste.

„Esmė čia paprasta: Trumpas gali girti ir didžiuotis savo išskirtiniais derybininko sugebėjimais, bet karo Ukrainoje jis nėra pagrindinis veikėjas. Trumpas gali spausti, įtikinėti ir įtikinėti, bet būtent Zelenskis ir Putinas nuspręs, kada bus nutrauktas žudymas“, – teigiama tekste.

