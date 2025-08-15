Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Donaldas Trumpas žada netrukus paskelbti muitus puslaidininkiams

2025-08-15 20:42 / šaltinis: BNS
2025-08-15 20:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad planuoja artimiausiomis savaitėmis paskelbti muitus plienui ir puslaidininkiams.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad planuoja artimiausiomis savaitėmis paskelbti muitus plienui ir puslaidininkiams.

0

„Kitą savaitę ir savaitę po to nustatysiu tarifus plienui ir, sakyčiau, lustams. Lustams ir puslaidininkiams (muitus) nustatysime kažkuriuo metu kitą savaitę arba savaitę po to“, – sakė D. Trumpas „Air Force One“ lėktuve, vykdamas į Aliaskoje rengiamą susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

JAV vadovas sakė, kad muito tarifas „pradžioje bus mažesnis“, bet „po tam tikro laiko – labai didelis“, siekiant paskatinti įmones perkelti veiklą į Jungtines Valstijas.

Prezidentas sakė, kad jo politika svarbių pramonės šakų, tokių kaip automobilių ir dirbtinio intelekto, įmones paskatins persikelti, kad jos galėtų „įveikti muitus“, galinčius siekti 200 ar 300 procentų.

D. Trumpas taip pat yra sakęs, kad šią strategiją taikys farmacijos pramonei.

Rugpjūčio 6-ąją D. Trumpas paskelbė 100 procentų muitą puslaidininkiams, kuriuos gamina įmonės, neinvestuojančios Jungtinėse Valstijose.

D. Trumpas jau yra įvedęs muitus plienui: iš pradžių jis paskelbė apie pradinį 25 proc. tarifą, kuris vėliau buvo padvigubintas iki 50 procentų.

