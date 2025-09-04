Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atsakė į Putino kvietimą surengti derybas Maskvoje

2025-09-04 19:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 19:04

Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimas yra būtinas siekiant užbaigti karą. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žurnalistams po „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo, rašo „Unian“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimas yra būtinas siekiant užbaigti karą. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žurnalistams po „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo, rašo „Unian“.

REKLAMA
15

„Tai ne noras, o būtinybė. Mes remiame jį bet kokiu formatu – ir trišaliu, ir dvišaliu. Manau, kad Rusija daro viską, jog atidėtų susitikimą. Amerikos partneriai mums pranešė, kad Putinas pakvietė mane į Maskvą. Jei nori, kad susitikimas neįvyktų, pakviesk mane į Maskvą. Todėl manau, kad Rusija bent jau pradėjo kalbėti apie susitikimą – tai jau gerai. Tačiau kol kas nematome jų noro užbaigti karo. O susitikimas... Suaugę lyderiai iš tokio lygio susitikimo turi išeiti su rezultatu, pageidautina – su karo pabaiga“, – sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo rezultatai

Jis taip pat pakomentavo „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo rezultatus. Prezidentas pažymėjo, kad partneriai susitarė dėl savo kontingento buvimo Ukrainos teritorijoje, suteikiant saugumo garantijas.

REKLAMA
REKLAMA

„Ten yra įvairi infrastruktūra. Visų pirma – buvimas. Mes sutarėme, kad toks buvimas bus. Dar nesu pasirengęs kalbėti apie tikslius skaičius. Nors, jei atvirai, mes jau dalijamės informacija tarpusavyje ir suprantame apytikrį skaičių tų, kurie jau sutiko. Tas buvimas yra įvairialypis – ore, jūroje ir sausumoje“, – pridūrė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Macronas: 26 šalys pasirengusios dalyvauti užtikrinant Ukrainos saugumą po karo (nuotr. SCANPIX)
Macronas: 26 šalys pasirengusios dalyvauti užtikrinant Ukrainos saugumą po karo (11)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai pasikalbėjo su Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje (5)
Steve‘as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
Witkoffas susitiko su Europos lyderiais aptarti saugumo garantijų Ukrainai (9)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Europa nuogąstauja: Rusija rengiasi naujam puolimui Ukrainoje (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
hei
hei
2025-09-04 19:15
narkozelione, pirmiau nosį nusivalyk, miltai baltuoja
Atsakyti
Sanitaras
Sanitaras
2025-09-04 19:18
Šitas snarglius neturi tiek pampersų,kad užtektų nuvykimui ir susitikimui.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų