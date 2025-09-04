Zelenskis atsakė į Putino kvietimą surengti derybas Maskvoje

„Tai ne noras, o būtinybė. Mes remiame jį bet kokiu formatu – ir trišaliu, ir dvišaliu. Manau, kad Rusija daro viską, jog atidėtų susitikimą. Amerikos partneriai mums pranešė, kad Putinas pakvietė mane į Maskvą. Jei nori, kad susitikimas neįvyktų, pakviesk mane į Maskvą. Todėl manau, kad Rusija bent jau pradėjo kalbėti apie susitikimą – tai jau gerai. Tačiau kol kas nematome jų noro užbaigti karo. O susitikimas... Suaugę lyderiai iš tokio lygio susitikimo turi išeiti su rezultatu, pageidautina – su karo pabaiga“, – sakė V. Zelenskis.
„Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo rezultatai
Jis taip pat pakomentavo „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo rezultatus. Prezidentas pažymėjo, kad partneriai susitarė dėl savo kontingento buvimo Ukrainos teritorijoje, suteikiant saugumo garantijas.
„Ten yra įvairi infrastruktūra. Visų pirma – buvimas. Mes sutarėme, kad toks buvimas bus. Dar nesu pasirengęs kalbėti apie tikslius skaičius. Nors, jei atvirai, mes jau dalijamės informacija tarpusavyje ir suprantame apytikrį skaičių tų, kurie jau sutiko. Tas buvimas yra įvairialypis – ore, jūroje ir sausumoje“, – pridūrė V. Zelenskis.
