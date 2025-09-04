Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas: 26 šalys pasirengusios dalyvauti užtikrinant Ukrainos saugumą po karo

2025-09-04 18:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 18:13

Dvidešimt šešios šalys įsipareigojo įnešti savo indėlį garantuojant Ukrainos saugumą po susitarimo dėl paliaubų ar taikos su Rusija, ketvirtadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. 

Macronas: 26 šalys pasirengusios dalyvauti užtikrinant Ukrainos saugumą po karo (nuotr. SCANPIX)

Dvidešimt šešios šalys įsipareigojo įnešti savo indėlį garantuojant Ukrainos saugumą po susitarimo dėl paliaubų ar taikos su Rusija, ketvirtadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. 

8

„Šiandien turime 26 šalis, kurios oficialiai įsipareigojo – kai kurios kitos dar neužėmė aiškios pozicijos – dislokuoti karius Ukrainoje kaip „užtikrinimo pajėgas“ arba būti sausumoje, jūroje ar ore“, – po Kyjivo sąjungininkių susitikimo Paryžiuje žurnalistams sakė E. Macronas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad „šios pajėgos nesiekia kariauti su Rusija“.

Įves Rusijai naujas sankcijas, jei ši atsisakys taikos

Amerikos parama Europos remiamoms saugumo garantijoms Ukrainai po paliaubų ar taikos susitarimo su Rusija bus galutinai patvirtinta „artimiausiomis dienomis“, sakė E. Macronas, kalbėjęs po Kyjivo sąjungininkių susitikimo ir po pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

E. Macronas taip pat sakė, kad Europos šalys, „bendradarbiaudamos su Jungtinėmis Valstijomis“, įves Rusijai naujas sankcijas, jei Rusija ir toliau atsisakys sudaryti susitarimą dėl taikos.

