Europos lyderiai pasikalbėjo su Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje

Vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko anksčiau ketvirtadienį, kad galutinai susitartų dėl saugumo garantijų Kyjivui.
Surengtos derybos su Witkoffu
Atskirai V. Zelenskis surengė derybas su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu.
S. Witkoffas buvo pakviestas dalyvauti vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime, skirtame aptarti pagalbą Ukrainai, įskaitant planus dėl karinės paramos Ukrainai paliaubų atveju, siekiant atgrasyti Rusiją nuo būsimos agresijos.
