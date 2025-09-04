Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Europos lyderiai pasikalbėjo su Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje

2025-09-04 15:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 15:59

Europos lyderiai ketvirtadienį vaizdo konferencijos metu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje, kuriame buvo aptartos Ukrainos saugumo garantijos, pranešė Prancūzijos prezidentūra.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

2

Vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko anksčiau ketvirtadienį, kad galutinai susitartų dėl saugumo garantijų Kyjivui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Surengtos derybos su Witkoffu

Atskirai V. Zelenskis surengė derybas su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu.

S. Witkoffas buvo pakviestas dalyvauti vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime, skirtame aptarti pagalbą Ukrainai, įskaitant planus dėl karinės paramos Ukrainai paliaubų atveju, siekiant atgrasyti Rusiją nuo būsimos agresijos. 

