 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Jankauskaitė dalijasi džiugia žinia: „Noriu lydėti tave“

2025-11-06 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 14:25

Dainininkė Inga Jankauskaitė šiandien pristato savo naujausią albumą „Nusuk objektyvą“, kuriame kviečia klausytojus stabtelėti, pažvelgti į save ir permąstyti savo santykį su aplinka bei tikrumu. Kartu su albumu pristatoma ir titulinė daina „Nusuk objektyvą“ su vaizdo klipu, kuris simboliškai atspindi albumo temą – atvirumą, atsakomybę ir žvilgsnį į vidų.

Dainininkė Inga Jankauskaitė šiandien pristato savo naujausią albumą „Nusuk objektyvą“, kuriame kviečia klausytojus stabtelėti, pažvelgti į save ir permąstyti savo santykį su aplinka bei tikrumu. Kartu su albumu pristatoma ir titulinė daina „Nusuk objektyvą“ su vaizdo klipu, kuris simboliškai atspindi albumo temą – atvirumą, atsakomybę ir žvilgsnį į vidų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakar Vilniuje, dainykloje „Estrada“, vyko išankstinė albumo perklausa, kurioje susirinkę bičiuliai ir muzikos mylėtojai pirmieji išgirdo naujus kūrinius ir iš pačios Ingos lūpų – mintis apie albumo idėją, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Inga Jankauskaitė šiandien pristato savo naujausią albumą „Nusuk objektyvą“
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Jankauskaitė šiandien pristato savo naujausią albumą „Nusuk objektyvą“

„Mano požiūriu jokia kūryba negali būti atsieta nuo konteksto, kuriame gyvename – karo, politikos ar net komentatorių „Facebooke“. Tom legendinėm babom su vazonais profiliuose yra paskirta net atskira daina. Akivaizdu, jog tai aktualus dalykas ne tik savo kūryba besidalinantiems, bet visiems žmonėms. Todėl man norėjosi įvairiomis formomis ir skirtingų temų kontekstuose priminti kiekvienam apie asmeninę atsakomybę. Nusukti objektyvą į save ir labai įdėmiai patyrinėti, ką ten matome. Kaip į tai reaguojame? Ar galime sau žiūrėti į akis, ar vis dėlto norisi slėptis, gintis ir todėl pulti kitus?“ – sako I. Jankauskaitė.

REKLAMA

Albumas „Nusuk objektyvą“ – tai ne tik muzikinis darbas, bet ir asmeninis kvietimas į kelionę į save.

„Nusuk objektyvą pirmas, nes kitaip jis nusuks tau galvą. Aš kviečiu tave klausytis mano albumo. Ir kartu su manim, daina po dainos, pasinerti į svarbiausius klausimus: kas aš? ar gyvenu pagal savo ar svetimus norus? ar savo akimis žiūriu į pasaulį? ar išvis jaučiu jį? ar mano vienintelis langas – tai tas šviečiantis ekranas, galutinai įsiurbęs visus ir sumaišęs protus?

REKLAMA
REKLAMA

Aš noriu, kad tu nusuktum objektyvą į šoną ir labai įdėmiai, daina po dainos, pažiūrėtum į savo paties gyvenimą. Nebijotum skausmo, šešėlio, neapibrėžtumo – visų tų nekontroliuojamų dalykų, be kurių neįmanomas joks tikras susitikimas. Tu esi atsakingas už savo gyvenimą, ir tai didžiausia laisvės dovana. Priimk ją ir gink ją. Aš noriu lydėti tave, daina po dainos, į palengvėjimo jausmą, kuris ateina tada, kai esi išklausytas. Ačiū tau“, – teigia kūrėja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Albumas „Nusuk objektyvą“ nuo šiandien pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos platformose, o titulinės dainos vaizdo klipas – oficialiame Ingos Jankauskaitės „YouTube“ kanale.

Naujausios albumo „Nusuk objektyvą“ dainos nuskambės ir gruodžio 22 dieną įvyksiančiame albumo pristatymo koncerte Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų