Inga Jankauskaitė dalijasi džiugia žinia: „Noriu lydėti tave“

Dainininkė Inga Jankauskaitė šiandien pristato savo naujausią albumą „Nusuk objektyvą“, kuriame kviečia klausytojus stabtelėti, pažvelgti į save ir permąstyti savo santykį su aplinka bei tikrumu. Kartu su albumu pristatoma ir titulinė daina „Nusuk objektyvą“ su vaizdo klipu, kuris simboliškai atspindi albumo temą – atvirumą, atsakomybę ir žvilgsnį į vidų.
Vakar Vilniuje, dainykloje „Estrada“, vyko išankstinė albumo perklausa, kurioje susirinkę bičiuliai ir muzikos mylėtojai pirmieji išgirdo naujus kūrinius ir iš pačios Ingos lūpų – mintis apie albumo idėją, rašoma pranešime spaudai.
Inga Jankauskaitė šiandien pristato savo naujausią albumą „Nusuk objektyvą“ (aut. Lukas Grušeckas ir Evelina Sabaliauskaitė)
„Mano požiūriu jokia kūryba negali būti atsieta nuo konteksto, kuriame gyvename – karo, politikos ar net komentatorių „Facebooke“. Tom legendinėm babom su vazonais profiliuose yra paskirta net atskira daina. Akivaizdu, jog tai aktualus dalykas ne tik savo kūryba besidalinantiems, bet visiems žmonėms. Todėl man norėjosi įvairiomis formomis ir skirtingų temų kontekstuose priminti kiekvienam apie asmeninę atsakomybę. Nusukti objektyvą į save ir labai įdėmiai patyrinėti, ką ten matome. Kaip į tai reaguojame? Ar galime sau žiūrėti į akis, ar vis dėlto norisi slėptis, gintis ir todėl pulti kitus?“ – sako I. Jankauskaitė.
Albumas „Nusuk objektyvą“ – tai ne tik muzikinis darbas, bet ir asmeninis kvietimas į kelionę į save.
„Nusuk objektyvą pirmas, nes kitaip jis nusuks tau galvą. Aš kviečiu tave klausytis mano albumo. Ir kartu su manim, daina po dainos, pasinerti į svarbiausius klausimus: kas aš? ar gyvenu pagal savo ar svetimus norus? ar savo akimis žiūriu į pasaulį? ar išvis jaučiu jį? ar mano vienintelis langas – tai tas šviečiantis ekranas, galutinai įsiurbęs visus ir sumaišęs protus?
Aš noriu, kad tu nusuktum objektyvą į šoną ir labai įdėmiai, daina po dainos, pažiūrėtum į savo paties gyvenimą. Nebijotum skausmo, šešėlio, neapibrėžtumo – visų tų nekontroliuojamų dalykų, be kurių neįmanomas joks tikras susitikimas. Tu esi atsakingas už savo gyvenimą, ir tai didžiausia laisvės dovana. Priimk ją ir gink ją. Aš noriu lydėti tave, daina po dainos, į palengvėjimo jausmą, kuris ateina tada, kai esi išklausytas. Ačiū tau“, – teigia kūrėja.
Albumas „Nusuk objektyvą“ nuo šiandien pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos platformose, o titulinės dainos vaizdo klipas – oficialiame Ingos Jankauskaitės „YouTube“ kanale.
Naujausios albumo „Nusuk objektyvą“ dainos nuskambės ir gruodžio 22 dieną įvyksiančiame albumo pristatymo koncerte Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.