Žymi Lietuvos atlikėja pasikeitė neatpažįstamai: ar atspėsite, kas ji?

Monika Kvietkutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino Helovino įvaizdžiu. Šiuo įvaizdžiu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Helovino grimas
Žinoma dainininkė bei nuomonės formuotoja Monika Kvietkutė pasidalino neįtikėtinu grimu, kurio dėka moteris pasikeitė neatpažįstamai.
Monika pasidalinusi grimo nuotraukomis, šalia jų rašo:
„Grimas – dužusi lėlė. Kaip jums? Ar atpažystate?“
Komentaruose pasipylė reakcijos.
Monikos draugė Oksana Pikul rašo: „Nepažinau! Perku teleloto“.
Kita moteris rašo: „Vau, atrodo įspūdingai“.
Trečioji priduria: „Super, vos pažinau“.
