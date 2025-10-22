Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Žymi Lietuvos atlikėja pasikeitė neatpažįstamai: ar atspėsite, kas ji?

2025-10-22 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 20:10

Žymi dainininkė bei nuomonės formuotoja Monika Kvietkutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino nepakartojamu įvaizdžiu, kurio dėka dainininkės atpažinti niekaip nepavyksta. Moteris pasidalino Helovino grimu, kuris kardinaliai pakeitė jos išvaizdą.

Monika Kvietkutė (Nuotr. socialinių tinklų)

0

Monika Kvietkutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino Helovino įvaizdžiu. Šiuo įvaizdžiu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Helovino grimas

Žinoma dainininkė bei nuomonės formuotoja Monika Kvietkutė pasidalino neįtikėtinu grimu, kurio dėka moteris pasikeitė neatpažįstamai.

Monika pasidalinusi grimo nuotraukomis, šalia jų rašo:

„Grimas – dužusi lėlė. Kaip jums? Ar atpažystate?“

Komentaruose pasipylė reakcijos.

Monikos draugė Oksana Pikul rašo: „Nepažinau! Perku teleloto“.

Kita moteris rašo: „Vau, atrodo įspūdingai“.

Trečioji priduria: „Super, vos pažinau“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

