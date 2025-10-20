Rožinį BMW vairuojanti Roberta jau įsiamžino kalėdinėje fotosesijoje: įvertinkite rezultatą

„Keista, bet taip — mūsų kalėdinė fotosesija įvyko dar spalio vidury! Nors daug kam tai gali pasirodyti per anksti, fotografams toks metas – visiškai įprastas. Būtent rudenį prasideda kalėdinių fotosesijų sezonas, kai visi dar ramiai gali pasiruošti šventėms ir užfiksuoti tą ypatingą šventinę nuotaiką.
Pagrindiniu šios fotosesijos akcentu tapo didžiulis raudonas kaspinas, suteikęs viskam žaismingumo, šilumos ir elegancijos. Tačiau tikrasis kadro žavesys — modelis Roberta, turinio kūrėja, kuri prieš fotoobjektyvą jautėsi visiškai sava. Jos natūralumas, šypsena ir lengvumas leido sukurti ne tik gražius kadrus, bet ir tikrą šventinės magijos atmosferą.
Juk Kalėdos — ne data kalendoriuje, o jausmas, kurį galima susikurti bet kada, net spalio vidury. Nori tokios fotosesijos ir Tu? Fotosesijos vyks Kaune, lapkričio 23 dieną, o Vilniuje – lapkričio 30 dieną“.
Roberta džiaugiasi ankstyva švente
„Kalėdinė fotosesija pas Adamą buvo tikrai jauki patirtis. Vos atėjusi pajutau šventinę nuotaiką - dekoras, detalės, viskas sukurta su skoniu.
Adamas moka sukurti aplinką, kurioje jautiesi savimi – be jokio dirbtinumo ar pozavimo streso, visada patars kaip pastatyti koją ar pasukti galvą. Nuotraukos gavosi šiltos, gyvos, tikros. Po šios fotosesijos švenčių laukimas tapo dar smagesnis – atrodo, kad Kalėdos jau čia pat!“
