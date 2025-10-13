Ingos ir Aivaro Stumbrų šeimoje – ypatinga proga

Inga Stumbrienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuris skirtas judviejų su vyru draugystės metinėms. Vaizdo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Švenčia ypatingą progą
Inga Stumbrienė dažnai su gerbėjais dalinasi įvairiais vaizdais iš gražiausių pasaulio kampelių. Šį kartą moteris pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matosi toli besitęsianti jūra, virš jos saulė, o pačiame priekyje, laimingi Inga ir Aivaras, sudaužiantys sulčių stiklinę prie stalo.
Pora stiklines sudaužia visai ne atsitiktinai. Inga ir Aivaras švenčia 25-erių draugystės metinių progą.
Inga pasidalinusi šiuo gražiu vaizdo įrašu, šalia jo rašo:
„Už nuostabius 25-erius mūsų draugystės metus. Kai pagalvoji, tai tik ketvirtis šimtmečio, ketvirtis žmogaus gyvenimo, tačiau jau nueitas toks ilgas ir nuostabių prisiminimų kupinas kelias. Nekantrauju sužinoti, kas dar mūsų laukia.
Myliu be galo, iki mėnulio ir atgal“.
