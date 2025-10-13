Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Ingos ir Aivaro Stumbrų šeimoje – ypatinga proga

2025-10-13 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-13 20:20

Žinoma nuomonės formuotoja Inga Stumbrienė su vyru Aivaru Stumbru visai neseniai atšventė Ingos gimtadienį Monake, kur dalinosi pasakiškais vaizdais. Šį kartą pora atvėrė Prancūzijos grožį, tik jau kita proga – Inga ir Aivaras kartu skaičiuoja jau 25-erius metus kartu.

Inga Stumbrienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuris skirtas judviejų su vyru draugystės metinėms. Vaizdo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Švenčia ypatingą progą

Inga Stumbrienė dažnai su gerbėjais dalinasi įvairiais vaizdais iš gražiausių pasaulio kampelių. Šį kartą moteris pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matosi toli besitęsianti jūra, virš jos saulė, o pačiame priekyje, laimingi Inga ir Aivaras, sudaužiantys sulčių stiklinę prie stalo.

Pora stiklines sudaužia visai ne atsitiktinai. Inga ir Aivaras švenčia 25-erių draugystės metinių progą.

Inga pasidalinusi šiuo gražiu vaizdo įrašu, šalia jo rašo:

„Už nuostabius 25-erius mūsų draugystės metus. Kai pagalvoji, tai tik ketvirtis šimtmečio, ketvirtis žmogaus gyvenimo, tačiau jau nueitas toks ilgas ir nuostabių prisiminimų kupinas kelias. Nekantrauju sužinoti, kas dar mūsų laukia.

Myliu be galo, iki mėnulio ir atgal“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

