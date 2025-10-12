Paviešintos naujausios Ingos Stumbrienės nuotraukos – po padidinimo stiklu: pastebėjo 1 dalyką

Inga Stumbrienė paviešino vakarienės kadrus, o įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įspūdinga gimtadienio vakarienė
Inga Stumbrienė dar visai neseniai atšventė savo gimtadienį, kurį pasitiko Monake bei pasidalino kerinčiais kadrais.
Inga pasidalinusi kadrais šalia jų rašė: „Gimtadienio naktis Monake.
Į Monaką atvykti visada idomu, man čia tarsi gyvas mados žurnalas, aplink pasipuošę itin stilingi ir elegantiški žmonės, naujausi ir galingiausi automobiliai...
Hotel de Paris restorane Le Grill lankėmės pirmą kartą, bet tikrai būtinai atvyksime dar kartą. Esu griliaus patiekalų mėgėja, bet taip gražiai ir estetiškai juos valgėme pirmą kartą. Beje, iš restorano atsiveria įspūdinga viso Monako panorama“.
Netrukus moteris socialiniame tinkle sulaukė daugybės komentarų dėl savo jaunatviškos išvaizdos.
Tiesiais plaukais įsiamžinusi I. Stumbrienė sulaukė liaupsių – gerbėjai tikino, kad jai labai tinka tokia šukuosena, o ne garbanoti plaukai.
„Atrodote puikiai“, – rašė gerbėjas.
„Kaip tinka plaukai“, – gyrė kitas.
„Nebedarykit daugiau bangų, priduoda metų. O šitaip labai jaunina“, – brūkštelėjo internautė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!