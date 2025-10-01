Inga Stumbrienė parodė ūgtelėjusį sūnų Viljamą: „Ir kur taip greitai bėga laikas..“

Gražios šventės proga I. Stumbrienė socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, juo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Ingos Stumbrienės namuose – šventė
Inga ne tik paviešino naujas, dar nematytas nuotraukas su sūnumi Viljamu, bet ir pasidalijo savo mintimis apie itin greitai skriejantį laiką.
„Mums jau 1,5 metų!
Ir kur taip greitai bėga laikas..
Rodos dar tik vakar parsivežėme mažą kūdikėlį iš ligoninės, o šiandien po namus jau laksto ir visiems šypsenas dalina mažas linksmuolis vyrukas.
Beje, mielos berniukų mamytės, kada buvo jūsų pirmasis vizitas į kirpyklą? Gal galite rekomenduoti pačią smagiausią kirpyklą Vilniuje?“ – socialiniame tinkle rašė I. Stumbrienė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad trečioji Stumbrų atžala pasaulį išvydo Velykų išvakarėse – 2024 m. kovo 30-ąją.
