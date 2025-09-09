Inga Stumbrienė atvirai apie pokyčius šeimoje: „Nustatėme griežtas ribas“

I. Stumbrienė jau anksčiau su sekėjais ir žiniasklaida dalijosi, kad Estela nuo rugsėjo pradeda studijas Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, kokią studijų programą pasirinko dukra.
„Estela įstojo į verslo vadybos ir rinkodaros studijas“, – naujienų portalui tv3.lt atskleidė I. Stumbrienė.
Persigalvojo dėl studijų užsienyje
Tačiau ne paslaptis, kad pati Estela ne kartą buvo užsiminusi apie norą studijuoti ne Lietuvoje, o užsienyje. Tad kas nutiko, kad merginos pasirinkimas galiausiai pasikeitė? Pasirodo, šį sprendimą ji priėmė dar prieš metus.
„Prieš metus Estela nusprendė, kad nenori vykti studijuoti svetur ir pasirinko šį universitetą Lietuvoje, čia sėkmingai įstojo. Manau, kad tokį sprendimą lėmė Lietuvoje esanti artima aplinka, draugai, namai.
Be to, ji tikrai turės ne vieną galimybę mokytis užsienyje, nes šis universitetas siūlo įvairių mainų programų“, – teigė trijų vaikų mama.
Inga neslepia – dukros sprendimas likti Lietuvoje ir neišvykti už tūkstančio kilometrų nuo namų, tapo palengvėjimu ir jai pačiai.
„Kad ir kaip bebūtų, būčiau palaikiusi bet kokį jos sprendimą“, – pridūrė ji.
Pati I. Stumbrienė yra baigusi ne tik bakalauro, bet ir magistro studijas. Be to, abi šias studijų pakopas ji derino su vaikų auginimu. Nepaisant sunkumų, Inga studijų metus prisimena su šypsena.
„Tuos laikus prisimenu su geriausiomis emocijomis, man tikrai patiko studijuoti. Susiradau daug naujų draugų, tad ir mokytis buvo ne tik įdomu, bet ir smagu“, – šyptelėjo moteris.
Dukrai davė 1 patarimą
Pašnekovė atskleidė, kad prieš išleisdama Estelą į studijas, ji dukrai davė vieną patarimą.
„Pasakiau, kad reikia mokytis, mokytis ir dar kartą rimtai mokytis. Tiesa, kol kas rimti mokslai Estelai dar neprasidėjo, nes vyksta įvairios susipažinimo veiklos“, – teigė I. Stumbrienė.
Pasidomėjus, ar studente tapusi dukra ir toliau gyvens kartu su tėveliais, ar visgi pradės savarankišką gyvenimą, Inga prasitarė, kad Estela dėl to turi visokių minčių.
„Tačiau mes esame nustatę griežtas ribas. Ir tik tuomet, kai ji visiškai sugebės save finansiškai išlaikyti, pagalvosime apie jos galimybę palikti namus“, – atskleidė I. Stumbrienė.
