  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ingos Stumbrienės šeimoje – naujas etapas

2025-09-02 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 11:25

Ką tik praūžusi rugsėjo 1-oji atnešė naujovių ir į Ingos bei Aivaro Stumbrų šeimą – nuo šiol visi šeimos vaikai pasiskirstys po skirtingas mokymosi pakopas.

Inga Stumbrienė su šeima (nuotr. Dariaus Kučio)

Ką tik praūžusi rugsėjo 1-oji atnešė naujovių ir į Ingos bei Aivaro Stumbrų šeimą – nuo šiol visi šeimos vaikai pasiskirstys po skirtingas mokymosi pakopas.

7

Mokslo ir žinių dienos proga I. Stumbrienė socialiniuose tinkluose paviešino šventinius šeimos kadrus.

Inga Stumbrienė pasidalijo naujienomis

Užfiksuotuose nuotraukose matyti visa šeima – nuo studente tapusios dukros Estelos, devintoko sūnaus Gabrieliaus iki mažojo Viljamo, kuris, pasak moters, galbūt netrukus taps darželinuku.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Inga, moteris atskleidė, kad dukra Estela nuo šiol studijuos ISM universitete.

„Sveikiname visus su Rugsėjo-ąja!

Šį kartą ji mums ypatinga, visi vaikučiai pasiskirstys po skirtingas mokymosi pakopas.

Turite pirmo kurso studentę, devintoką ir galbūt netrukus – darželinuką“, – prie kadrų pridūrė I. Stumbrienė.

 

