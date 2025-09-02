Ingos Stumbrienės šeimoje – naujas etapas

Mokslo ir žinių dienos proga I. Stumbrienė socialiniuose tinkluose paviešino šventinius šeimos kadrus.
Inga Stumbrienė pasidalijo naujienomis
Užfiksuotuose nuotraukose matyti visa šeima – nuo studente tapusios dukros Estelos, devintoko sūnaus Gabrieliaus iki mažojo Viljamo, kuris, pasak moters, galbūt netrukus taps darželinuku.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Inga, moteris atskleidė, kad dukra Estela nuo šiol studijuos ISM universitete.
„Sveikiname visus su Rugsėjo-ąja!
Šį kartą ji mums ypatinga, visi vaikučiai pasiskirstys po skirtingas mokymosi pakopas.
Turite pirmo kurso studentę, devintoką ir galbūt netrukus – darželinuką“, – prie kadrų pridūrė I. Stumbrienė.
