Inga Stumbrienė parodė naujausią pirkinį: pasidavė populiariai tendencijai

Verslininkė I. Stumbrienė taip pat pasidavė šiai madai ir įsigijo savo „Labubu“.
Parodė naują pirkinį
Moteris socialiniame tinkle paviešino, kokį „Labubu“ įsigijo, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Mano pirmasis Labubu. Shopping’o diena užskaityta. Nors su šiuo mažyliu ant rankinės tikrai niekur neisiu, bet pripažįstu – jis labai mielas. Ne veltui tai pasaulinis trendas, azartas pagauna akimirksniu.
Vos tik išpakavusi pajutau norą vėl sėsti į automobilį ir važiuoti nusipirkti dar. O kaip jūs? Ar jau turite savo Labubu?“, – klausė moteris.
„Labubu“ lėlės greitai tapo pasauline sensacija. Kinijos žaislų gamintojo „Pop Mart“ sukurtas monstriukas, primenantis elfą, šiuo metu yra itin populiarus pirkinys, kuris atskleidžia augančią Kinijos kūrybinės industrijos įtaką pasauliui. Šiomis lėlėmis apsėsti tapo daugelis žmonių, net ir tokios garsenybės kaip Rihanna, Dua Lipa ar Kim Kardashian.
„Kai pavyksta ją įsigyti tokioje aršioje konkurencijoje, jaučiuosi pasiekusi kažką ypatingo“, – teigė viena „Labubu“ gerbėja Fiona Zhang.
Pastaraisiais metais pasaulinis susidomėjimas „Labubu“ beveik trigubai padidino „Pop Mart“ pelną. Kai kurie netgi teigia, kad tai sustiprino Kinijos „minkštąją galią“, kuri buvo susilpnėjusi dėl pandemijos ir įtemptų santykių su Vakarais, rašo BBC.
Kas yra „Labubu“?
„Labubu“ – tai tiek fiktyvus personažas, tiek prekės ženklas. Pats žodis nieko nereiškia. Tai personažo vardas iš žaislų serijos „The Monsters“, sukurtos Honkonge gimusio menininko Kasing Lung.
Viniliniai veidai sujungti su pliušiniais kūnais, išsiskiria smailiomis ausimis, didelėmis akimis ir šypsena, kurioje matyti lygiai devyni dantys.
Internautai vis dar nesutaria: ar šios lėlės mielos, ar keistos?
Pagal oficialią „Pop Mart“ svetainę, „Labubu“ yra „geros širdies ir visada nori padėti, tačiau dažnai netyčia pasiekia priešingą rezultatą“.
Didžioji dalis „Pop Mart“ pardavimų vyksta per vadinamąsias „aklųjų dėžučių“ kampanijas – pirkėjai sužino, ką įsigijo, tik atidarę pakuotę. Ši strategija tapo sėkminga po to, kai įmonė 2019 m. sudarė sutartį su Kasing Lung dėl teisių į „Labubu“.
Beveik dešimtmetį prieš tai verslininkas Wang Ning Pekine atidarė pirmąją „Pop Mart“ parduotuvę, primenančią pigios produkcijos krautuvėlę.
2016 m. populiarėjant „aklosioms dėžutėms“, „Pop Mart“ pradėjo platinti „Molly“ lėles – vaikiškas figūrėles, sukurtas Honkongo menininko Kenny Wong.
Tačiau būtent „Labubu“ paskatino reikšmingą augimą. 2020 m. gruodį „Pop Mart“ debiutavo Honkongo vertybinių popierių biržoje, o jos akcijų vertė per metus išaugo daugiau nei 500 proc.
Įmonė tapo pasauline mažmeninės prekybos milžine, valdanti daugiau nei 2 tūkst. automatizuotų pardavimo taškų visame pasaulyje.
Šiandien „Labubu“ galima įsigyti fizinėse ir internetinėse parduotuvėse daugiau nei 30 šalių – nuo JAV ir Jungtinės Karalystės iki Australijos ir Singapūro. Dėl milžiniškos paklausos kai kuriose vietose jų prekyba net buvo sustabdyta.
Kaip „Labubu“ tapo pasauliniu reiškiniu?
Prieš išgarsėdamos pasaulyje, „Labubu“ buvo žinomos beveik tik Kinijoje. Kaip teigia Kinijos rinkos tyrimų bendrovės „ChoZan“ įkūrėja Ashley Dudarenok, jų populiarumas išaugo 2022 m. pabaigoje, kai šalis pradėjo atsigauti po pandemijos.
„Po pandemijos daugelis žmonių ieškojo emocinio pabėgimo... o „Labubu“ buvo žavus, bet chaotiškas personažas“, – sakė ji.
Kinija garsėja tendencijomis, tačiau retai kurioms pavyksta išplisti pasauliniu mastu. Ši – išplito. Populiarumas greitai pasiekė ir Pietryčių Aziją.
Kanadoje gyvenanti F. Zhang teigė pirmą kartą apie „Labubu“ išgirdusi 2023 m. iš filipiniečių draugų. Tada pradėjo juos pirkti: „Kuo labiau jie populiarėja, tuo labiau aš jų noriu.“
„Mano vyras nesupranta, kodėl trisdešimtmetė moteris taip susižavėjo žaislais“, – šypsojosi moteris.
„Labubu“ populiarumas išaugo 2024 m. balandį, kai Tailande gimusi superžvaigždė Lisa iš K-pop muzikos grupės „Blackpink“ pradėjo savo „Instagram“ paskyroje skelbti nuotraukas su šiomis lėlėmis. Vėliau jų banga pasiekė ir kitus garsenybių sluoksnius.
Vasario mėnesį Rihanna buvo nufotografuota su „Labubu“ žaislu, prikabintu prie „Louis Vuitton“ rankinės. Balandį Kim Kardashian pasidalijo savo 10 „Labubu“ lėlių kolekcija. Gegužę buvęs Anglijos futbolo rinktinės kapitonas Davidas Beckhamas taip pat paskelbė nuotrauką su „Labubu“, kurį jam padovanojo dukra.
Šiandien lėlės matomos visur – internete, pas draugus, kolegas, net praeivių rankose.
Kas slypi už „Labubu“ manijos?
Kaip ir daugumos fenomenų atveju, „Labubu“ populiarumą lemia atsitiktinumas, laikas ir interneto įtaka.
Pekinas tikrai džiaugiasi rezultatais. Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ teigia, kad „Labubu“ parodo „kinų kūrybiškumo, kokybės ir kultūros patrauklumą pasauliui suprantama kalba“, ir padeda skleisti „kietosios Kinijos“ įvaizdį.
Kai kurie analitikai nustebę, kaip sėkmingai kinų įmonės, nuo elektromobilių gamintojų iki dirbtinio intelekto kūrėjų ir mažmenininkų, įsitvirtina pasaulyje, nepaisant Vakarų nerimo dėl Pekino ambicijų.
„Labubu“ ir toliau užkariauja socialinius tinklus. Milijonai stebi, kaip pirkėjai išpakuoja savo pirkinį. Netikėtumo momentas – svarbi „Labubu“ žavesio dalis, sakė ilgametis kolekcionierius Desmondas Tanas.
