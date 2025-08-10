Parduota brangiausia pasaulyje „Labubu“ lėlė: kaina 125 kartus didesnė už pradinę vertę

Reta „Labubu“ lėlė praėjusią savaitę buvo parduota „eBay“ už rekordinę 10,5 tūkst. JAV dolerių (apie 9,6 tūkst. eurų) sumą.
Pilkai rudos spalvos figūrėlė vilki „Vans“ drabužius: sportinius batelius, „Vans“ džemperį ir mėlynai oranžinę kepurę su užrašu „The Monsters“ – tai serija, kuriai priklauso „Labubu“ personažai.
Šis mažas riedlentininkas monstras pirmą kartą pasirodė 2023 m. kaip viena iš „Pop Mart“ itin populiarių „aklųjų dėžučių“ figūrėlių, sukurtų bendradarbiaujant su batų gamintoju.
Jo pradinė kaina siekė 85 JAV dolerius (apie 78 eurus), tad perpardavimo vertė išaugo net 125 kartus, rašo „New York Post“.
„Labubu“ bado žaidynės“
„Labubu“ tapo karšta preke antrinėje rinkoje, o ekspertai „Forbes“ teigia, kad tai gali būti teisėta investicija, skatinama „Pop Mart“ riboto tiekimo modelio.
„Pop Mart“ dažniausiai parduoda „Labubu“ lėles už 20-40 JAV dolerių (apie 18-37 eurus) „aklųjų dėžučių“ principu, tai reiškia, kad pirkėjai nežino, kurią figūrėlę gaus, kol neatidarys pakuotės.
Tačiau būtent vadinamosios „slaptosios“ lėlės – riboto leidimo „Labubu“, kurių tikimybė rasti dėžutėje yra vos 1 iš 72 ar net 1 iš 144 – perparduodamos už tūkstančius dolerių.
Pavyzdžiui, rožinė „slaptoji“ lėlė „Catch Me If You Like Me“, išleista ribotu tiražu 2024 m. pradžioje, neseniai buvo parduota už 2 tūkst. dolerių (apie 1,8 tūkst. eurų) „eBay“.
„Labubu“ dažnai išparduodami per savaitę – atsargos fizinėse parduotuvėse papildomos penktadieniais 10 val. ryto, o internete – ketvirtadieniais 21 val.
Žmonės pradeda rikiuotis eilėse dar prieš aušrą, o jų išleidimo į prekybą diena Jungtinėje Karalystėje dažnai vadinama „Labubu“ bado žaidynėmis“.
Kai kuriais atvejais dėl kilusio chaoso ar muštynių „Labubu“ lėlės net pašalinamos iš parduotuvių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!