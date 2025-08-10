Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Parduota brangiausia pasaulyje „Labubu“ lėlė: kaina 125 kartus didesnė už pradinę vertę

2025-08-10 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 21:30

Vos už kelias dešimtis dolerių parduodama kolekcinė „Labubu“ lėlė neseniai buvo perparduota „eBay“ platformoje už daugiau nei 10 tūkstančių dolerių – 125 kartus brangiau nei jos pradinė kaina. Šis rekordas dar kartą įrodo augantį „Labubu“ fenomeną, užvaldantį kolekcininkų ir investuotojų dėmesį visame pasaulyje.

Parduota brangiausia pasaulyje „Labubu“ lėlė: kaina 125 kartus didesnė už pradinę vertę (nuotr. „Hypebrother“) (tv3.lt koliažas)

Vos už kelias dešimtis dolerių parduodama kolekcinė „Labubu“ lėlė neseniai buvo perparduota „eBay“ platformoje už daugiau nei 10 tūkstančių dolerių – 125 kartus brangiau nei jos pradinė kaina. Šis rekordas dar kartą įrodo augantį „Labubu“ fenomeną, užvaldantį kolekcininkų ir investuotojų dėmesį visame pasaulyje.

REKLAMA
3

Reta „Labubu“ lėlė praėjusią savaitę buvo parduota „eBay“ už rekordinę 10,5 tūkst. JAV dolerių (apie 9,6 tūkst. eurų) sumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pilkai rudos spalvos figūrėlė vilki „Vans“ drabužius: sportinius batelius, „Vans“ džemperį ir mėlynai oranžinę kepurę su užrašu „The Monsters“ – tai serija, kuriai priklauso „Labubu“ personažai.

REKLAMA
REKLAMA

Šis mažas riedlentininkas monstras pirmą kartą pasirodė 2023 m. kaip viena iš „Pop Mart“ itin populiarių „aklųjų dėžučių“ figūrėlių, sukurtų bendradarbiaujant su batų gamintoju.

REKLAMA

Jo pradinė kaina siekė 85 JAV dolerius (apie 78 eurus), tad perpardavimo vertė išaugo net 125 kartus, rašo „New York Post“.

„Labubu“ bado žaidynės“

„Labubu“ tapo karšta preke antrinėje rinkoje, o ekspertai „Forbes“ teigia, kad tai gali būti teisėta investicija, skatinama „Pop Mart“ riboto tiekimo modelio.

„Pop Mart“ dažniausiai parduoda „Labubu“ lėles už 20-40 JAV dolerių (apie 18-37 eurus) „aklųjų dėžučių“ principu, tai reiškia, kad pirkėjai nežino, kurią figūrėlę gaus, kol neatidarys pakuotės.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau būtent vadinamosios „slaptosios“ lėlės – riboto leidimo „Labubu“, kurių tikimybė rasti dėžutėje yra vos 1 iš 72 ar net 1 iš 144 – perparduodamos už tūkstančius dolerių.

Pavyzdžiui, rožinė „slaptoji“ lėlė „Catch Me If You Like Me“, išleista ribotu tiražu 2024 m. pradžioje, neseniai buvo parduota už 2 tūkst. dolerių (apie 1,8 tūkst. eurų) „eBay“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Labubu“ dažnai išparduodami per savaitę – atsargos fizinėse parduotuvėse papildomos penktadieniais 10 val. ryto, o internete – ketvirtadieniais 21 val.

Žmonės pradeda rikiuotis eilėse dar prieš aušrą, o jų išleidimo į prekybą diena Jungtinėje Karalystėje dažnai vadinama „Labubu“ bado žaidynėmis“.

Kai kuriais atvejais dėl kilusio chaoso ar muštynių „Labubu“ lėlės net pašalinamos iš parduotuvių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Camel
Camel
2025-08-10 21:56
Debilu yra ir ka tu i tai...LOL
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų