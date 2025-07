„Žalgirio“ ar „Labubu“ klastotės vos už porą eurų: kaip atskirti ir atgauti pinigus?

Skaitytojas Audrius (vardas pakeistas) su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo žmonos atradimu – itin pigiomis prekėmis pagarsėjusioje elektroninėje parduotuvėje „Temu“ yra pardavinėjami neva „Žalgirio“ drabužiai ir aksesuarai.

„Užsakė man kepurę ir rankšluostį su „Žalgirio“ atributika vos už kelis eurus, bet kokybė tai labai prasta: raidės – išsilieję, kepurė tokia kreiva, medžiaga greitai susidėvi.

Mėginsime grąžinti, tad ir kitus norėtume įspėti, kad nepirktų. Nežinau, ar jie išvis legaliai pardavinėja naudodamiesi „Žalgirio“ vardu. Gal ir kompensacija mums kokia priklauso?“ – svarstė Audrius.

Nemažai skundų dėl klastočių skundžiasi ir garsiųjų žaislinių monstriukų „Labubu“ gerbėjai, sumokėję kaip už originalą, bet gavę visai ne tai.

Tad kaip tokiais atvejais elgtis ir atskirti originalą nuo klastotės, išvengiant nemalonios patirties apsiperkant?

Kainos skiriasi ir 28 kartus

Naujienų portalas tv3.lt patikrino, kad oficialioje „Žalgiris shop“ internetinėje parduotuvėje įvairūs vaikų, moterų ir vyrų marškinėliai kainuoja maždaug nuo 19 iki 27, 59 ar net 89 eurų.

„Žalgirio“ rankšluosčiai kainuoja 39 eurus, kepurės – nuo 17 iki 41 euro, o džemperiai – nuo 42 iki 149 eurų.

Tuo metu e. parduotuvėje „Temu“ kepurės su „Žalgirio“ logotipu kainuoja vos 3,37–3,57 euro, 9 „Žalgirio“ ženkleliai – 1,42 euro.

Panašaus principo e. parduotuvėje „AliExepress“ neva „Žalgirio“ marškinėliai kainuoja vos 1,58 euro, džemperiai – nuo 5,4 iki 8,55 euro.

Kitoje pigių daiktų e. parduotuvėje „Shein“ rankšluosčiai su užrašu „BC Žalgiris“ kainuoja po 13,30 euro, o kepurė – 16,78 euro.

Tad kainos kai kur skiriasi ir maždaug 28 kartus.

„Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.) (5 nuotr.) „Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.) „Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.) „Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.) +1 „Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.) „Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Žalgirio“ atributikos klastotės (ekrano nuotr.)

Tokia prekyba „Žalgirio“ atributika – nelegali

„Žalgiris Shop“ vadovas Mindaugas Narijauskas atkreipė dėmesį, kad Kauno „Žalgirio“ klubas nėra sudaręs jokių sutarčių su šiais Kinijos prekiautojais, todėl jų parduodama produkcija yra neteisėta, pažeidžianti prekės ženklo nuosavybės teisės.

„Šią veiklą vertiname neigiamai, nes ji yra nelegali ir daro žalą tiek klubui, tiek vartotojams. Gaila, kad įsigiję tokias prekes vartotojai dažnai nusivilia dėl jų kokybės neatitikimų.

Nors gali pasirodyti, kad šių prekių kaina – nedidelė, dažnai jos būna labai prastos kokybės, nesaugios ir neatitinkančios Europos Sąjungos (ES) reikalavimų“, – vardijo M. Narijauskas.

Jis paminėjo, kad „Žalgirio“ klubo teisininkai teikia pretenzijas dėl prekybos ir prekės ženklo naudojimo teisių pažeidimų.

Tad su pažeidėjais stengiamasi kovoti teisinėmis priemonėmis, tačiau jos dažnai yra laikinos – pašalinus nelegalias prekes, po kurio laiko jos vėl pasirodo prekyboje.

M. Narijauskas pabrėžė, kad originalias Kauno komandos atributikos prekes galima tik įsigyti oficialiose „Žalgiris Shop“ fizinėse parduotuvėse Kaune ir Vilniuje bei el. parduotuvėje „Shop.zalgiris.lt“:

„Todėl labai svarbu edukuoti ir mūsų klientus. Tik tokiu atveju vartotojai gali būti tikri dėl prekių kokybės, turėti teisę keisti netinkamo dydžio prekę, ją grąžinti ir kt.“

Baudas skiria ir už klastočių gabenimą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įspėjo, kad svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais asmeniui užtraukia administracinę arba net baudžiamąją atsakomybę.

Už neteisėtą prekių su svetimu prekės ženklu ar dizainu gaminimą, gabenimą ir pardavimą skiriama 300–3000 eurų bauda.

Jei nusižengimas padaromas pakartotinai, bauda kyla iki 700–3500 eurų.

Visais atvejais šios prekės, joms gaminti skirta įranga ir pan. yra konfiskuojamos.

Be to, tas, kas neturėdamas leidimo svetimu prekių ženklu pažymėjo didelį prekių kiekį ar didelės vertės prekes, jas įgijo, gabeno, laikė komerciniais tikslais, pateikė jas realizuoti arba pasinaudojo svetimu paslaugų ženklu ir dėl to padarė didelę žalą, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

„Jeigu vartotojas įtaria, kad įsigijo klastotę ir kreipiasi į VVTAT, šį klausimą sprendžiame bendradarbiaudami su policija. Tačiau VVTAT neatlieka ekspertizės dėl prekių klastočių.

Nusikalstamą veiklą (konkrečiu atveju – prekybą padirbiniais / klastotėmis) tiria policija“, – aiškino tarnybos atstovai.

Įspėja ir dėl „Labubu“ – ar atgausite pinigus?

Lietuviškoje parduotuvėje „Labubu planeta“ nurodyta, kad „Labubu“ originalas kainuoja 113,31 euro, o ne originalus žaislas – 31,65 euro.

Tačiau daug kur tai nenurodoma ir pirkėjai įsigyja klastotes patys to nežinodami.

Pvz., kaunietė Gabrielė (vardas pakeistas) papasakojo užsisakiusi šį žaislą iš „AliExpress“ ir vėliau sulaukusi laiško iš pačios parduotuvės.

Jame „AliExpress“ atstovai informavo, kad Gabrielės gautas „Labubu“ neatitinka e. parduotuvės reikalavimų ir pažeidžia intelektinę nuosavybę:

„Rekomenduojame susisiekti su pardavėju ir paprašyti paaiškinimo, o prireikus inicijuoti prekės grąžinimo ar pinigų kompensavimo procesą.“

Keletą skundų dėl „Labubu“ yra gavusi ir VVTAT. Jos atstovai vardijo, kad pirkėjai skundžiasi dėl nepristatyto žaislo per pardavėjo nurodytą terminą.

Taip pat dėl to, kad prieš perkart nebuvo aišku, jog žaislas nėra originalus.

Dėl to, tarnybos teigimu, yra labai svarbu atkreipti dėmesį, iš ko prekė perkama.

Kadangi apsiperkant el. parduotuvėse, kurios nėra registruotos ES valstybėje narėje, apginti pažeistas vartotojo teises yra labai sudėtinga.

„Todėl prieš perkant internete verta patikrinti pardavėjo kontaktus, paskaityti kitų vartotojų atsilipimus specialiose platformose, įvertinti pardavėjo skelbiamą informaciją, kritiškai vertinti pernelyg mažą kainą.

Siekiant įsitikinti, ar konkretus gaminys nėra klastotė, vartotojai galėtų kreiptis ir pasiteirauti išsamesnės informacijos į konkretaus prekės ženklo gamintoją arba gamintojo atstovą Lietuvoje.