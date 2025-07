„Labubu“ manija: kodėl pasaulis pamišo dėl šių lėlių?

„Kai pavyksta ją įsigyti tokioje aršioje konkurencijoje, jaučiuosi pasiekusi kažką ypatingo“, – teigė viena „Labubu“ gerbėja Fiona Zhang.

Pastaraisiais metais pasaulinis susidomėjimas „Labubu“ beveik trigubai padidino „Pop Mart“ pelną. Kai kurie netgi teigia, kad tai sustiprino Kinijos „minkštąją galią“, kuri buvo susilpnėjusi dėl pandemijos ir įtemptų santykių su Vakarais, rašo BBC.

„Labubu“ – tai tiek fiktyvus personažas, tiek prekės ženklas. Pats žodis nieko nereiškia. Tai personažo vardas iš žaislų serijos „The Monsters“, sukurtos Honkonge gimusio menininko Kasing Lung.

Viniliniai veidai sujungti su pliušiniais kūnais, išsiskiria smailiomis ausimis, didelėmis akimis ir šypsena, kurioje matyti lygiai devyni dantys.

Internautai vis dar nesutaria: ar šios lėlės mielos, ar keistos?

Pagal oficialią „Pop Mart“ svetainę, „Labubu“ yra „geros širdies ir visada nori padėti, tačiau dažnai netyčia pasiekia priešingą rezultatą“.

Didžioji dalis „Pop Mart“ pardavimų vyksta per vadinamąsias „aklųjų dėžučių“ kampanijas – pirkėjai sužino, ką įsigijo, tik atidarę pakuotę. Ši strategija tapo sėkminga po to, kai įmonė 2019 m. sudarė sutartį su Kasing Lung dėl teisių į „Labubu“.

Beveik dešimtmetį prieš tai verslininkas Wang Ning Pekine atidarė pirmąją „Pop Mart“ parduotuvę, primenančią pigios produkcijos krautuvėlę.

2016 m. populiarėjant „aklosioms dėžutėms“, „Pop Mart“ pradėjo platinti „Molly“ lėles – vaikiškas figūrėles, sukurtas Honkongo menininko Kenny Wong.

Tačiau būtent „Labubu“ paskatino reikšmingą augimą. 2020 m. gruodį „Pop Mart“ debiutavo Honkongo vertybinių popierių biržoje, o jos akcijų vertė per metus išaugo daugiau nei 500 proc.

Įmonė tapo pasauline mažmeninės prekybos milžine, valdanti daugiau nei 2 tūkst. automatizuotų pardavimo taškų visame pasaulyje.

Šiandien „Labubu“ galima įsigyti fizinėse ir internetinėse parduotuvėse daugiau nei 30 šalių – nuo JAV ir Jungtinės Karalystės iki Australijos ir Singapūro. Dėl milžiniškos paklausos kai kuriose vietose jų prekyba net buvo sustabdyta.

Prieš išgarsėdamos pasaulyje, „Labubu“ buvo žinomos beveik tik Kinijoje. Kaip teigia Kinijos rinkos tyrimų bendrovės „ChoZan“ įkūrėja Ashley Dudarenok, jų populiarumas išaugo 2022 m. pabaigoje, kai šalis pradėjo atsigauti po pandemijos.

„Po pandemijos daugelis žmonių ieškojo emocinio pabėgimo... o „Labubu“ buvo žavus, bet chaotiškas personažas“, – sakė ji.

Kinija garsėja tendencijomis, tačiau retai kurioms pavyksta išplisti pasauliniu mastu. Ši – išplito. Populiarumas greitai pasiekė ir Pietryčių Aziją.

Kanadoje gyvenanti F. Zhang teigė pirmą kartą apie „Labubu“ išgirdusi 2023 m. iš filipiniečių draugų. Tada pradėjo juos pirkti: „Kuo labiau jie populiarėja, tuo labiau aš jų noriu.“

„Mano vyras nesupranta, kodėl trisdešimtmetė moteris taip susižavėjo žaislais“, – šypsojosi moteris.

„Labubu“ populiarumas išaugo 2024 m. balandį, kai Tailande gimusi superžvaigždė Lisa iš K-pop muzikos grupės „Blackpink“ pradėjo savo „Instagram“ paskyroje skelbti nuotraukas su šiomis lėlėmis. Vėliau jų banga pasiekė ir kitus garsenybių sluoksnius.

Labubu mania has taken over social media, after Lisa from BLACKPINK first posted her love for the adorable toys. Now other celebrities are joining the craze! https://t.co/TgaduOdQDe pic.twitter.com/ZRjw6R7K6k