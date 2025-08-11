Inga Stumbrienė atostogauja saulėtoje Prancūzijoje: apsistojo prabangiame viešbutyje

Neretai asmeninio gyvenimo akimirkomis besidalijanti I. Stumbrienė savo gerbėjus pradžiugino vasariškais kadrais.
Lepinasi saulės kaitra Prancūzijoje
Žinoma verslininkė socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame pademonstravo nepriekaištingą stiliaus pojūtį.
Moteris atostogų metu pasipuošė šviesiai rožinės spalvos suknele, kuri atidengė jos dailias kojas, o stiliaus akcentu tapo skrybėlė.
„Princesės atostogos“, – brūkštelėjo ji.
Vaizdo įraše matyti, kad moteris stovi už prabangaus „La Villa Mauresque“ viešbučio.
Tai – buvusi gydytojo Jules-Eugène Lagrange privačioji vila, pastatyta 1881 m. Prancūzijos Rivjeroje, Saint-Raphaël regione. Šiandien ji veikia kaip prabangus 5 žvaigždučių viešbutis, išsaugojęs savo šarmą ir istorinius bruožus
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!