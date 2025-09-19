Pasklidus gandams apie ketvirtą nėštumą – Inga Stumbrienė nesusilaikė

Ketvirtadienį vienas naujienų portalas publikavo straipsnį, kuriame rašoma apie neva pasklidusias kalbas dėl ketvirtojo I. Stumbrienės nėštumo.
Inga Stumbrienė nusprendė netylėti
Nors moteris šias kalbas paneigė, pasirodžius publikacijai, ji sulaukė daugybės žinučių, kuriose žmonės ją sveikina dėl ketvirtojo nėštumo.
Toks nesusipratimas paskatino I. Stumbrienę prabilti – socialiniuose tinkluose ji paviešino įrašą, kuriuo neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.
Įraše moteris dar kartą pabrėžė, kad kalbos apie ketvirtąjį nėštumą yra netiesa.
„Spėkite, koks portalas daugiau negaus leidimo viešinti mūsų šeimos nuotraukų?!
Taip, taip, tas pats, kuris dviprasmiškai aprašo mano padidėjusį pilvuką po labdaringos vakarienės..
Iš pradžių net nekreipiau dėmesio, bet kai tas pats straipsnis spausdinamas kelis kartus, o į mano telefoną nesustojamai plūsta žinutės su sveikinimais supratau, kad turiu kažką daryti..“ – apmaudo neslėpė I. Stumbrienė.
