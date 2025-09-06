Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė parodė, ką įsigijo rudeniui: spintą papildys prabangus pirkinys

2025-09-06 11:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 11:36

Inga Stumbrienė su sekėjais socialiniuose tinkluose neretai pasidalija vaizdo įrašais, kuriuose demonstruoja, kaip išpakuoja savo pirkinius. Šįkart moteris rudens sezonui įsigijo keletą naujų rankinių.

Inga Stumbrienė (nuotr. Instagram)

Inga Stumbrienė su sekėjais socialiniuose tinkluose neretai pasidalija vaizdo įrašais, kuriuose demonstruoja, kaip išpakuoja savo pirkinius. Šįkart moteris rudens sezonui įsigijo keletą naujų rankinių.

REKLAMA
4

Socialiniame tinkle „Instagram“ I. Stumbrienė paviešino keletą vaizdo įrašų, kuriame matyti, kaip moteris iš prabangių dėžučių išpakuoja pirkinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inga Stumbrienė džiaugiasi naujais pirkiniais

Šįkart ji įsigijo keletą naujų savo pamėgto prekės ženklo „Dior“ rankinių.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip matyti vaizdo įrašuose, I. Stumbrienė nusipirko dvi „Lady Dior“ rankines – juodos ir bordo spalvos.

REKLAMA

Šiais įrašais Inga sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Rudens nuotaikos“, – prie įrašų trumpai pridūrė moteris.

„Lady Dior“ rankinė – tai ne tik mados aksesuaras, bet ir tikras prabangos simbolis, kurio istorija siekia 1995 metus.

Dizainerio Gianfranco Ferré sukurta rankinė iš pradžių buvo pavadinta „Chouchou“, tačiau po to, kai ją 1995 m. gavo Prancūzijos pirmoji ponia Bernadette Chirac ir padovanojo princesei Dianai, rankinė buvo pervadinta „Lady Dior“ jos garbei.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Taip, tai labai reikalinga
Taip, tai labai reikalinga
2025-09-06 11:47
ir vertinga informacija kiekvienam lietuviui. Netgi derėtų pagalvoti, kaip išplatinti šią informaciją BBC ir CNN kanalais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų