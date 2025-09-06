Inga Stumbrienė parodė, ką įsigijo rudeniui: spintą papildys prabangus pirkinys

Socialiniame tinkle „Instagram“ I. Stumbrienė paviešino keletą vaizdo įrašų, kuriame matyti, kaip moteris iš prabangių dėžučių išpakuoja pirkinius.
Inga Stumbrienė džiaugiasi naujais pirkiniais
Šįkart ji įsigijo keletą naujų savo pamėgto prekės ženklo „Dior“ rankinių.
Kaip matyti vaizdo įrašuose, I. Stumbrienė nusipirko dvi „Lady Dior“ rankines – juodos ir bordo spalvos.
Šiais įrašais Inga sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Rudens nuotaikos“, – prie įrašų trumpai pridūrė moteris.
„Lady Dior“ rankinė – tai ne tik mados aksesuaras, bet ir tikras prabangos simbolis, kurio istorija siekia 1995 metus.
Dizainerio Gianfranco Ferré sukurta rankinė iš pradžių buvo pavadinta „Chouchou“, tačiau po to, kai ją 1995 m. gavo Prancūzijos pirmoji ponia Bernadette Chirac ir padovanojo princesei Dianai, rankinė buvo pervadinta „Lady Dior“ jos garbei.
