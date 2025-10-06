Inga Stumbrienė parodė, kokios dovanos sulaukė iš dukros: „Tobulas gimtadienio rytas“

Spalio 5 dieną verslininkė, trijų vaikų mama Inga Stumbrienė šventė ypatingą progą – jai sukako 42-eji.
Šiemet ji šią šventę pažymėjo išskirtinai: kartu su visa šeima vyko į Prancūzijos Rivjerą, o grįžę šventę paminės draugų ir artimųjų apsuptyje.
Inga Stumbrienė parodė dukros dovaną
Gimtadienio proga Inga paviešino ir įrašą socialiniuose tinkluose, kuriame nugulė pirmieji kadrai iš gimtadienio kelionės.
Be to, I. Stumbrienė atskleidė, kokios dovanos sulaukė iš dukros Estelos.
Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Tobulas gimtadienio rytas.
Jūra, rožės, tortas, o svarbiausia visa šeima kartu.
Ir pati nuostabiausia dukrytės dovana – VOGUE žurnalas, su daugybe skirtingų įvaizdžių iš įvairiausių mamos fotosesijų. Ir palinkėjimas, kažkada papuošti tikrąjį VOGUE viršelį“, – rašė I. Stumbrienė.
