TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė parodė, kokios dovanos sulaukė iš dukros: „Tobulas gimtadienio rytas“

2025-10-06 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 20:40
Inga Stumbrienė (nuotr. asm. archyvo)
0

Spalio 5 dieną verslininkė, trijų vaikų mama Inga Stumbrienė šventė ypatingą progą – jai sukako 42-eji. 

Šiemet ji šią šventę pažymėjo išskirtinai: kartu su visa šeima vyko į Prancūzijos Rivjerą, o grįžę šventę paminės draugų ir artimųjų apsuptyje.

Inga Stumbrienė parodė dukros dovaną

Gimtadienio proga Inga paviešino ir įrašą socialiniuose tinkluose, kuriame nugulė pirmieji kadrai iš gimtadienio kelionės. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, I. Stumbrienė atskleidė, kokios dovanos sulaukė iš dukros Estelos. 

Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Tobulas gimtadienio rytas. 

Jūra, rožės, tortas, o svarbiausia visa šeima kartu. 

Ir pati nuostabiausia dukrytės dovana – VOGUE žurnalas, su daugybe skirtingų įvaizdžių iš įvairiausių mamos fotosesijų. Ir palinkėjimas, kažkada papuošti tikrąjį VOGUE viršelį“, – rašė I. Stumbrienė.

 

 

