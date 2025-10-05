Rolando ir Laimos Paksų dukra Inga atskleidė, ką perėmė iš savo tėčio: „Dažnai taikau savo šeimoje“

Naujienų portalui tv3.lt Inga Stumbrienė atvirai prakalbo apie prabėgusius metus ir pasikeitimus gyvenime.
Prakalbo apie metus
Inga atvirai dalijosi, kad šie metai prabėgo ypatingai greitai: „Iš tiesų, net nepastebėjau, kaip greitai pralėkė šie metai — tiesiog akimirksniu. Ir tik atsidarius telefone nuotraukų albumą supratau, kiek iš tiesų daug nuveikėme. Mažylio gimimas visiškai pakeitė įprastą gyvenimo ritmą.“
Mažylio Viljamo gimimas visiškai pakeitė įprastą šeimos ritmą, atsirado dar daugiau džiugių dienų.
„Tikrai negalėčiau išskirti vieno momento, nes tai buvo ir pirmieji Viljamo metai. O vaikelio auginimas atneša nepamirštamų akimirkų kiekvieną dieną“, – šypsojosi ji.
Nors šiuo metu visas Ingos dėmesys sutelktas į šeimą ir mažylį, ji pabrėžia, kad svarbiausia – kantrybė: „Na, gimus Viljamui, visiems teko priprasti prie naujo gyvenimo ritmo ir dar daugiau vienas kitam padėti.“
Ji džiaugėsi, kad Ingos gyvenime yra mylintys žmonės, į kuriuos visada gali kreiptis.
„Neišsprendžiamų problemų nėra. Tačiau jei jų iškyla, visada galiu drąsiai klausti vyro arba prašyti tėčio pagalbos“, – tarė pašnekovė.
Pasak jos, praėję metai buvo kupini įspūdžių: „Aš daug šypsausi, mane nesunku pralinksminti, tad tikrai negalėčiau išskirti vieno momento.“
Iš tėčio perėmė gyvenimiškus patarimus
Tęsdama pokalbį apie šeimą, I. Stumbrienė šypsojosi ir sakė, kad dar nėra pripratusi prie daugiavaikės mamos etiketės.
„Iki šiol negaliu priprasti prie šio pavadinimo. Auklės neturime, tad esame su vyru susitarę ir pasidalinę laiką, kada kuris prižiūrime mažylį, kad kiekvienas turėtume laiko pailsėti ir galėtume skirti jo sau“, – atskleidė ji.
Patarimų ji daug pasiskolino iš savo mylimo žmogaus, kurio išmintį sėkmingai pritaiko ir šeimoje.
„Daugiausiai gyvenimiškų patarimų perėmiau iš savo tėčio, kuriuos dažnai taikau ir savo šeimoje“, – kalbėjo pašnekovė.
Baigdama pokalbį, Inga atskleidė, ko sau palinkėtų gimimo dienos proga: „Nenustok svajoti, nes svajonės tikrai pildosi. Ir žinoma, daug sveikatos visiems užsibrėžtiems tikslams bei norams pasiekti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!