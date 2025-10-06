Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Žinoma nuomonės formuotoja Darja parodė gimdymo akimirkas: viskas užfiksuota nuotraukose

2025-10-06 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 10:55

Vos prieš daugiau nei savaitę laiko žinoma nuomonės formuotoja Darja Chusnutdinova vyru Kamiliu socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia žinia – pora tapo tėvais. Moteris taip pat pasidalino neįtikėtinomis akimirkomis – nuotraukomis iš gimdymo.

Darja Chusnutdinova-Kot su vyru (Nuotr. asmeninio albumo)
9

2

Darja Chusnutdinova savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš gimdymo. Moteris jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalino jautriais kadrais

Darja Chusnutdinova pasidalino gimdymo kadrais ir akimirkomis, kur yra matomos nesuvaidintos emocijos bei džiaugsmo ašaros.

„Nu ir vėl, žiūriu šitas nuotraukas ir verkiu.

Ir tikriausiai taip bus visada. Tai yra jautriausia akimirka mūsų gyvenime – didžiulė meilė vienas kitam ir naujos gyvybės atėjimas į šį pasaulį. Šito nesuvaidinsi ir neperfotografuosi. Gal kažkam pasirodys per daug jautru, bet aš be proto džiaugiuosi, kad mes pasiryžome šiai idėjai ir jos išpildymui.

Tai tooks atsiminimas visam gyvenimui. Ką rekomeduoju pasiimti į gimdyvės palatą? Sauskelnės, gimdymo marškinėlius ir Anastasiją Šmurjevą“.

