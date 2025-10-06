Žinoma nuomonės formuotoja Darja parodė gimdymo akimirkas: viskas užfiksuota nuotraukose

Darja Chusnutdinova savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš gimdymo. Moteris jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalino jautriais kadrais
Darja Chusnutdinova pasidalino gimdymo kadrais ir akimirkomis, kur yra matomos nesuvaidintos emocijos bei džiaugsmo ašaros.
„Nu ir vėl, žiūriu šitas nuotraukas ir verkiu.
Ir tikriausiai taip bus visada. Tai yra jautriausia akimirka mūsų gyvenime – didžiulė meilė vienas kitam ir naujos gyvybės atėjimas į šį pasaulį. Šito nesuvaidinsi ir neperfotografuosi. Gal kažkam pasirodys per daug jautru, bet aš be proto džiaugiuosi, kad mes pasiryžome šiai idėjai ir jos išpildymui.
Tai tooks atsiminimas visam gyvenimui. Ką rekomeduoju pasiimti į gimdyvės palatą? Sauskelnės, gimdymo marškinėlius ir Anastasiją Šmurjevą“.
