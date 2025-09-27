Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

6,3 kg naujagimį pagimdžiusi mama nustebino net medikus: parodė, kaip jis atrodo

2025-09-27 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 19:20

Floridos gyventoja Daniella Hines negalėjo patikėti savo akimis, kai po atlikto Cezario pjūvio pirmą kartą pamatė savo naujagimį, sveriantį 6,3 kilogramus.

Kūdikis (nuotr. stop kadras)
7

Floridos gyventoja Daniella Hines negalėjo patikėti savo akimis, kai po atlikto Cezario pjūvio pirmą kartą pamatė savo naujagimį, sveriantį 6,3 kilogramus.

Berniukas svėrė beveik tiek, kiek vidutinis keturių mėnesių kūdikis, o mama iš nuostabos paklausė gydytojų: „Kieno čia kūdikis? Jis tikrai mano?“

Daniella Hines ir jos kūdikis
FOTOGALERIJA. Daniella Hines ir jos kūdikis

Kūdikis svėrė 6,3 kilogramus

Daniella, kurios ūgis – 183 cm, o jos vyro Andre – net 188 cm, sako, kad galbūt nereikėjo taip stebėtis.

Vis dėlto jų sūnus Annan kątik gimęs svėrė net 6,3 kg – beveik dvigubai daugiau nei vidutinis naujagimis.

„Jis buvo toks didelis, kad net pati stebėjausi, kodėl gimdymas atrodė toks neįprastas. Tada pamačiau jį ir pagalvojau: „Kieno čia vaikas? Jis tikrai mano?“ – pasakojo mama portalui TODAY.com.

„Mažasis įžymybė“ ligoninėje

Žinia apie neįprastai didelį naujagimį greitai pasklido ir tarp ligoninės personalo.

„Visi pradėjo eiti į mano palatą – juk ne kasdien pamatai beveik 6,5 kilogramo sveriantį kūdikį. Jis buvo tarsi mažas įžymybė“, – juokėsi Daniella.

Ji pridūrė, kad buvo labai patenkinta, kai jos sūnus pateko net į vietinių žinių reportažą: „Nekantrauju jam parodyti, kai užaugs – „Pažiūrėk, tu buvai rodytas per žinias!““

Pasak Daniellos, mažylis Annan dažniausiai yra labai ramus, bet turi didelį apetitą, o tai, žinant jo „solidų“ dydį, visai nenuostabu.

„Nesitikėjome tokios didelės dovanos, bet tai mums reiškia tik dar daugiau meilės“, – džiaugėsi mama.

Istoriniai rekordininkai

Didžiausias kada nors užfiksuotas kūdikis gimė 1879 m. Ohajuje, JAV. Anna Bates pagimdė sūnų, svėrusį net 10,5 kg. Deja, berniukas išgyveno vos 11 valandų.

Anna ir jos vyras Martinas, abu virš 213 cm ūgio, buvo žinomi kaip „Aukščiausia pasaulio pora“.

Tuo tarpu sunkiausias kūdikis, kuris išgyveno, gimė 1955 m. Italijoje, Aversoje. Carmelina Fedele pagimdė berniuką, svėrusį 10,2 kg, ir šis rekordas vis dar nėra pagerintas, nors pastaraisiais dešimtmečiais būta ne vieno, priartėjusio prie šio skaičiaus.

