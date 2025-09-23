Tekėti sutikusi mergina vos per kelias valandas atsidūrė ligoninėje: tokio žiedo nelinkėtų niekam

Tai, kas turėjo būti gražiausia jos gyvenimo diena, įsimylėjėliams vos nesibaigė tragedija, rašoma dailymail.co.uk.
Sužadėtuvių džiaugsmą vizitas į priimamąjį
23-ejų Iona Hadaway buvo devintame danguje, kai jos širdies draugas, 20-metis Jacobas Bugliarello, po aštuonių mėnesių susitikinėjimo priklaupė ant vieno kelio restorane, gimtajame judviejų mieste, Česhire.
Tačiau romantišką akimirką netrukus aptemdė šokiruojantis akibrokštas: per mažas sužadėtuvių žiedas taip stipriai suspaudė Ionos pirštą, kad medikai vos spėjo išgelbėti jos ranką.
„Žinojau, kad per mažas, bet vis tiek užsidėjau“
„Bandžiau užsimauti žiedą. Nors ir mačiau, kad jis truputį mažokas, vis tiek per jėgą įsispraudžiau, nes juk tai mano sužadėtuvės, ar ne? Norėjau, kad žiedas būtų ant rankos“, – prisiminė Iona.
Pora po sužadėtuvių užsuko pas abiejų tėvus pasidalyti džiugia naujiena ir parodyti žiedo. Tačiau tuo metu Iona pastebėjo, kad jos pirštas pradėjo tinti ir pulsuoti skausmu.
Skubiai į ligoninę
„Nuėjome į Jacobo namus, o jo mama norėjo pamatyti žiedą iš arčiau. Tada bandžiau jį nusiimti – bet niekaip nepavyko“, – atvirai pasakojo mergina.
Nepavykus pačiai nusiimti naujojo žiedo, jie kartu nuvyko į Kriū Leightono ligoninę. Ten medikai išbandė kelis metodus: užtepti „Fairy“ indų plovimo skysčio, kad žiedas nuslystų, ar apvynioti virvutę ir bandyti jį nutraukti.
Tačiau niekas nepadėjo – vienintelis kelias buvo pjauti žiedą.
Vos neprarado piršto
„Gydytoja man pasakė, kad jei būčiau palaukusi iki ryto, piršto išgelbėti jau nebepavyktų. Kraujotaka buvo visiškai sustojusi“, – sakė Iona.
Nors sprendimas buvo skaudus – vos po kelių valandų teko pjauti sužadėtuvių žiedą, kurio ji buvo pasižadėjusi niekada nenusiimti – tai išgelbėjo jos pirštą.
Nemalonus įvykis nesutrukdė sužadėtiniams džiaugtis meile
Iona ir Jacobas susipažino bendrų draugų susibūrime šių metų sausį, „Smokehouse“ restorane. Nors jiedu draugauja dar tik kelis mėnesius, jie jau planuoja ateitį kartu: taupo pirmiesiems namams ir svajoja apie vestuves 2027-aisiais.
„Kai žinai, kas sutikai tą vienintelį – tai žinai, ar ne?“ – šyptelėjo mergina.
Dabar jie tikisi, kad žiedą (R dydžio, tokio paties kaip kitoje rankoje nešiojami žiedai) pavyks sutaisyti juvelyrui.
Nors savo žiedo dar vis neturi, Iona džiaugiasi, kad Jacobas pasipiršo dabar, o ne kaip planavo – rugsėjį, kelionėje į Turkiją.
„Jis nusprendė pasipiršti anksčiau, nes vieno šeimos nario sveikata prasta, tad norėjome, kad jis spėtų pasidžiaugti šia akimirka. Ir dabar džiaugiuosi, kad tai įvyko čia – nes kitu atveju būčiau patekusi į svetimos šalies ligoninę“, – pridūrė ji.
