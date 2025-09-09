Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vyro meilužė nebegali tylėti: nori iškloti tiesą jo žmonai

2025-09-09 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 13:25

Užsienio žiniasklaidos patarimų skilties specialistė Jane O’Gorman sulaukė atviro moters laiško, kuriame ši papasakojo apie neteisėtus santykius su vedusiu vyru. Pasak jos, po vieno įvykio ji nusprendė atskleisti tiesą vyro žmonai apie slaptus santykius.

Pora, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Užsienio žiniasklaidos patarimų skilties specialistė Jane O'Gorman sulaukė atviro moters laiško, kuriame ši papasakojo apie neteisėtus santykius su vedusiu vyru. Pasak jos, po vieno įvykio ji nusprendė atskleisti tiesą vyro žmonai apie slaptus santykius.

4

Moteris prisipažino, kad jam yra tik žaisliukas, skelbė dailystar.co.uk.

Moteris nebežino, ką daryti

Moteris pasakojo, kad ilgą laiką turėjo lytinių santykių su vyru, kuris yra vedęs. Tačiau viskas apsivertė aukštyn kojomis, kai ji pagimdė jam sūnų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar vyro meilužė nori atskleisti jo šeimai apie slaptą gyvenimą, tačiau sulaukia grasinimų.

„Jis nenori, kad jo žmona sužinotų apie mane ar mūsų meilės vaisių – mes esame jo slapta šeima.

Prieš ketverius metus jis apgyvendino mane savo mažame bute. Pradžioje mūsų seksualiniai susitikimai buvo skubūs ir karšti. Jis rašydavo man žinutes, liepdamas man būti visiškai nuogai, apsirengusiai tik aukštakulniais, kai jis atvyks. Tada mes užsiimdavo nevaržomu seksu visur – nuo prieškambario kilimo iki virtuvės stalviršių. Mūsų romanas buvo išdykęs, neteisėtas ir audringas. Mes daug linksminomės ir seksas buvo mūsų „santykių“ pagrindas. Tada aš pastojau...

Tai nebuvo planuota, bet aš buvau pasiryžusi tai iškęsti. Jis buvo įsiutęs ir metė pinigus, kad tik pasidaryčiau abortą. Aš atsisakiau.

Po devynių mėnesių pagimdžiau sūnų. Būnant nėščia, jis reikalavo, kad visiems sakyčiau, jog kūdikis – atsitiktinio nuotykio rezultatas. Jis sakė, kad jei aš „išlaikysiu tikėjimą“, jis paliks savo žmoną ir mes pagaliau būsime kartu visą laiką. Dabar mūsų nuostabus sūnus yra mano gyvenimo šviesa, tačiau mano mylimasis vis dar delsia ir svyruoja.

Jis svyruoja tarp pažadų viską pasakyti žmonai ir pareiškimų, kad „monogamija yra pasenusi“ ir jis nesupranta, kodėl neturėtų turėti dviejų namų, jei gali sau tai leisti.

Aš jam sakau, kad atsisakau būti slepiama, bet nesu kerštingas žmogus. Aš stebėjau jo žmoną ir galiu pasakyti, kad ji taip pat yra nekalta jo auka. Neturiu jokio noro daužyti jos širdies. Tuo tarpu jis vis dar tikisi iš manęs puikaus sekso ir grasina, kad jei pasakysiu žmonai apie mus, pinigai išseks ir jis „bus priverstas“ ieškoti naujos meilužės, kuri mane pakeistų. Kodėl jis toks žiaurumas?“ – klausė ji.

Netrukus patarimų skilties specialistė patarė jai pasikalbėti su vaiko tėvu: „Deja, tu negali jo priversti palikti žmonos. Jis turi išgirsti, kad esi nusivylusi, bet nepasiduosi jo sulaužytiems pažadams. Tavo sūnus turi matyti tave pozityvią ir stiprią, o tavo nepastovus vaikinas turi būti atsakingas tėvas, nesvarbu, ar jis gyvena su jumis, ar ne.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pati kalta
2025-09-09 13:54
žinojo, kad vedęs, tai ko užsiėmė seksu su juo. Negalima griauti kitų laimės stengiantis pačiai būt laimingai. Tai va, dabar tenka srėbti košę, kurią prisivirė. Pati pamatė, kad vyras niekam tikęs. Jis tik savimi rūpinasi, o ji jam tik paklodė.
