Nustebo, ką išvydo Vilniaus gatvėse: gydytojas perspėjo – tai labai rizikinga

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi vilnietis Artūras (vardas pakeistas ir redakcijai žinomas, – red. past.), kuris pasakojo stebėjęsis, kaip sporto renginyje lengva ranka dalinami energetiniai gėrimai.
„Vilniuje praėjusį savaitgalį vyko bėgimo renginys, kuriame kiekvienas galėjo pasirinkti, kiek norėtų bėgti – 10 kilometrų, pusmaratonį ar net maratoną. Bet niekaip negaliu suprasti – jei renginys yra susijęs su sveikatingumu, kokio velnio reikia bėgikams siūlyti energetinius gėrimus, kurių atsigerti siūlyta net bėgimo metu“, – teigė jis.
Gąsdina, kas vyksta ir sporto klubuose
Vyras svarstė, kad galbūt daug nesportuojančiam, bet nusprendusiam bėgime dalyvauti žmogui tai gali būti labai pavojinga sveikatai.
„Man sunku pagalvoti, kas vyksta žmogaus organizme, jei jis nėra didelis sportininkas, bet meta sau iššūkį ir bėga maratoną, o bėgdamas dar užsigeria ir energetiniu gėrimu. Čia gi nelaimės bomba širdžiai. Ar aš klystu?
Be to, tikrai tenka pamatyti, kai ne tik renginiuose, bet ir sporto klubuose jauni žmonės, manydami, kad įgaus super galių, geria tą energetinį nesustodami. Gal medikai galėtų paaiškinti žmonėms, kad energetiniai gėrimai sparnų nesuteiks?“ – nuogąstavimais dalinosi Arūnas.
Kardiologas griežtas – galima nauda tik trumpalaikė
Paklaustas, ką apie tai manantis, gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis patvirtino, kad neįvertinus sveikatos būklės ir ypač suvartojamo gėrimo dozės išties gali sustreikuoti širdis.
„Šiaip energetiniai gėrimai, jeigu žmogus neturi kažkokios didelės lydinčios ligos ir nėra suvartojamos didelės dozės, tik vienas gėrimas, tai gal kažkiek šiuo atveju varžybų metu ar po jų trumpam laikui gali pagerinti ištvermę, koncentraciją.
„Energetinis gėrimas yra kaip kavos pakaitalas, tik jis gazuotas ir su cukrumi. Tai sportavimo metu tai nebūtų geriausias pasirinkimas, yra ir sveikesnių“, – sakė gydytojas.
Bet kartu jie turi ir kiek žalingą poveikį: didina spaudimą, pulsą ir ritmo sutrikimų riziką – ar tai būtų permušimai, ar kažkokie širdies plakimai. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje tokie gėrimai nėra naudingi.
Kitas dalykas, energetiniame gėrime esantis kofeinas dalinai skatina ir šlapimo išsiskyrimą. Sportuojantys žmonės ir taip turi gerti daugiau vandens, gausiau prakaituoja, tad kartu dar tokio gėrimo vartojimas situacijos nepagerina“, – kalbėjo gydytojas.
Dalis apie savo ligą ir būklę nė neįtaria
Pašnekovas sutiko, kad didesnė tokiame bėgime dalyvaujančių žmonių dalis iš esmės yra sveiki ir jiems didesnę rizika suvartojus normalią energetinio gėrimo dozę nekyla.
„Lyginant su bendrąja populiacija, maratonininkai turi mažesnę riziką. Bet yra tokių, kurie turi širdies ir kraujagyslių ligų arba ji yra nediagnozuota, arba žmogus yra rizikingesnio, virš 50 metų amžiaus.
Tada toks papildomas stimuliantas gali sąlygoti, kad atsiras kažkokie ritmo sutrikimai ar permušimai. O tai gali privesti ir prie rimtesnių ūmių kardiologinių įvykių. Juk kartais vis pasitaiko atvejų, kai tokių varžybų metu žmogus sukniumba“, – komentavo R. Šerpytis.
Pasak pašnekovo, jei žmogus bėgdamas geria energetinį gėrimą, tai prilygtų tam, lyg bėgdamas gertų kavą.
„Energetinis gėrimas yra kaip kavos pakaitalas, tik jis gazuotas ir su cukrumi. Tai sportavimo metu tai nebūtų geriausias pasirinkimas, yra ir sveikesnių“, – pastebėjo jis.
Pasak gydytojo, ištvermę ir rezultatus padeda pagerinti ir paprasčiausias mineralinis vanduo su elektrolitais: „Panašu, kad jį vartojant pasiekiami panašūs rezultatai, tik kad jis neturi šalutinio poveikio – spaudimo, pulso kėlimo, papildomų ritmo sutrikimų.“
Ypač atsargiai, jei dar vartojama kava ar alkoholis
Atsargiai vartoti energetinius gėrimus gydytojas patarė ir kasdienybėje, ypač jei kartu išgeriama ir kavos ar net nevengiama alkoholinių gėrimų.
„Aišku, viskas priklauso nuo energetinio kiekio dozės. Nustatyta, kad kofeino paros dozė žmogui turėtų būti iki 400 miligramų. Viename „Red Bull“ gėrime jo yra 80 miligramų, bet tai yra papildomas kiekis, jei žmogus dar išgeria kelis kavos puodelius per dieną.
„Energetiniai gėrimai buvo tik viena iš papildomų alternatyvų, o kiekvienas dalyvis pats renkasi, kas jam tinkamiausia pagal savijautą ir patirtį“, – aiškino renginio organizatoriai.
Jei minėta paros norma yra viršijama, tai gali pasidaryti žalinga. Bet, kaip žinia, jauni žmonės linkę išgerti daugiau nei vieną energetinį gėrimą – dažnai būna 2–3 ar daugiau ir tai gali sąlygoti širdies ritmo sutrikimus ir jauniems žmonėms, ypač jei vartojama su alkoholiu“, – piktnaudžiauti šiais gėrimai nesiūlė R. Šerpytis.
Organizatoriai: tai nėra neįprasta ištvermės sporto renginiuose
Dėl susirūpinimą sukėlusios situacijos komentaro portalas tv3.lt kreipėsi ir į „Swedbank Vilniaus maratono“ organizatorius. Šie patvirtino, kad jo metu maitinimo punktuose dalyviams buvo siūlomas įvairus pasirinkimas: vanduo, izotoniniai gėrimai, vaisiai, o taip pat – „Red Bull“ gėrimas.
„Energetiniai gėrimai buvo tik viena iš papildomų alternatyvų, o kiekvienas dalyvis pats renkasi, kas jam tinkamiausia pagal savijautą ir patirtį. Svarbu paminėti ir tai, jog maratono distancijoje, kurioje buvo galima rinktis energetinį gėrimą, dalyvauja tik pilnamečiai asmenys“, – rašoma pateiktame atsakyme.
Organizatoriai teigė, kad tokio pobūdžio gėrimai yra naudojami ir kituose didžiuosiuose pasaulio maratonuose ar kituose ištvermės sporto renginiuose.
„To priežastis – juose esantis kofeinas gali padėti sumažinti nuovargio pojūtį, pagerinti koncentraciją ir suteikti papildomos energijos finišo atkarpoje, o gėrime esantis cukrus – suteikti dar daugiau jėgų. Žinoma, tai tinka ne visiems, todėl visuomet rekomenduojame vartoti tik tai, ką dalyviai yra išbandę treniruočių metu.
Pagrindinis mūsų prioritetas – dalyvių saugumas, todėl trasoje buvo įrengta daug maitinimo punktų, kad kiekvienas bėgikas turėtų įvairių pasirinkimų ir galėtų užtikrinti tinkamą skysčių bei energijos balansą pagal savo poreikius“, – komentavo bėgimo organizatoriai.