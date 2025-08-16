Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Poros sužadėtuvės prajuokino internautus: negailėjo aštrių komentarų

2025-08-16 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 12:10

Veganė nuotaka buvo išjuokta internete, kai pasidalijo nuotraukomis iš savo sužadėtuvių. Internautus sukrėtė itin originalus pasipiršimo būdas.

Pasipiršimas su avokadu (nuotr. facebook.com)

Veganė nuotaka buvo išjuokta internete, kai pasidalijo nuotraukomis iš savo sužadėtuvių. Internautus sukrėtė itin originalus pasipiršimo būdas.

0

Nuotraukoje moteris laiko pusę avokado: kauliukas buvo įpjautas, kad deimantinis žiedas liktų vietoje.

Prie įrašo nuotaka rašė: „Praėjusiais metais šią dieną mano geriausias draugas paprašė manęs būti jo gyvenimo partnere amžinai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir jis tai padarė su avokadu. Ūkininkų turguje! Su deimantu, kuris jo šeimoje yra 75 metus. Jis mane taip gerai pažįsta! Aš myliu avokadus ir senus daiktus.“

Nors nuotakai šis pasipiršimo būdas patiko, įrašą pamatę žmonės turėjo kitą nuomonę, pranešė portalas dailystar.co.uk.

Komentuodamas įrašą, vienas vartotojas rašė: „Tai apgailėtina, bet žiedas man patinka!“

Tuo tarpu kiti buvo sutrikę dėl pasipiršimo detalių, klausdami, kaip jaunikis išlaikė avokadą tokį žalią.

Vienas sakė: „Man labai reikia detalių, kaip tai įvyko. Ar jis nešiojosi pusę avokado? Ar nuotraukai įdėjo kauliuką į naują avokadą, kad šis neatrodytų rudas ir bjaurus?“

Kitas, lygiai taip pat suglumės, pridūrė: „Sąžiningai, norėčiau sužinoti, kaip jis išlaikė tą avokadą tokį žalią.“

