Poros sužadėtuvės prajuokino internautus: negailėjo aštrių komentarų

Nuotraukoje moteris laiko pusę avokado: kauliukas buvo įpjautas, kad deimantinis žiedas liktų vietoje.
Prie įrašo nuotaka rašė: „Praėjusiais metais šią dieną mano geriausias draugas paprašė manęs būti jo gyvenimo partnere amžinai.
Ir jis tai padarė su avokadu. Ūkininkų turguje! Su deimantu, kuris jo šeimoje yra 75 metus. Jis mane taip gerai pažįsta! Aš myliu avokadus ir senus daiktus.“
Nors nuotakai šis pasipiršimo būdas patiko, įrašą pamatę žmonės turėjo kitą nuomonę, pranešė portalas dailystar.co.uk.
Komentuodamas įrašą, vienas vartotojas rašė: „Tai apgailėtina, bet žiedas man patinka!“
Tuo tarpu kiti buvo sutrikę dėl pasipiršimo detalių, klausdami, kaip jaunikis išlaikė avokadą tokį žalią.
Vienas sakė: „Man labai reikia detalių, kaip tai įvyko. Ar jis nešiojosi pusę avokado? Ar nuotraukai įdėjo kauliuką į naują avokadą, kad šis neatrodytų rudas ir bjaurus?“
Kitas, lygiai taip pat suglumės, pridūrė: „Sąžiningai, norėčiau sužinoti, kaip jis išlaikė tą avokadą tokį žalią.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!