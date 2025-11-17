 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

TV3 žinių vedėja Audrė Kudabienė pakliuvo į sukčių pinkles: „Žiopla – nepažiūrėjau“

2025-11-17 15:13
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-11-17 15:13
2025-11-17 15:13

Žinoma žurnalistė Audrė Kudabienė socialiniuose tinkluose pasidalijo istorija, kuri, anot jos, galėjo baigtis itin skaudžiai – vos neištuštinta banko sąskaita. Nors ji pati nuolat perspėja artimuosius ir draugus saugotis sukčių, šįkart užkibo pati.

Audrė Kudabienė (nuotr. tv3 archyvo / ELTA)
5

5

Šia istorija pasidalijo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Dalykas, dėl kurio vis tiek iš pradžių pasimauni, o paskui sėdi ilgai ir galvoji: kas čia nutiko? Kodėl taip nutiko? Apie sukčiavimą tikrai dažnai kalbu. Ir artimuosius, ir draugus perspėju: būkit atsargūs, nepažįstamų žinučių nesidarinėkit, nuorodų nespaudinėkit – sukčiai gudrūs“, – pasakoja ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau šįkart gudresni pasirodė ne perspėjimai, o emocija, kuri užklupo tvarkantis kasdienius reikalus.

Žinutę gavo netinkamu laiku

Audrė pasakoja tą vakarą tvarkiusi sąskaitas, todėl žinutė apie neva gautą baudą už parkavimą jos visai nenustebino.

„Žinau visas tas schemas, milijoną kartų esu mačiusi tokias žinutes. Bet kažkaip užkabino, galvoju – ai, apmokėsiu, kad nekabėtų. Ir vat taip pagavo emocija“, – sako ji.

Ji suvedė pirmą PIN kodą, o tik po to vėl perskaitė žinutę.

„Dažniausiai viską suvedi automatiškai, nieko papildomai neskaitai. Nu, nes tu banke – kas čia dar gali būti? Bet šįkart kažkaip paskaičiau ir galvoju: palaukit, kokios čia sumos?“

Audrė pasakoja, kad ženklų žinutėje, jog čia gali būti sukčių darbas tikrai buvo.

„Visų pirma, buvo klaidų pačioje žinutėje, visų antra, bet koks Uniparkas ar dar kažkokia kita įstaiga, siųsdama žinutę, nerašo „baudą galite apmokėti paspaudę čia bilietą“.“

Sukčiai bandė nuskaičiuoti pinigus

Situacija tapo akivaizdi, kai sistema paklausė, ar galima nuskaičiuoti daugiau nei 1000 eurų.

„Galvoju: pala, pala, pala – kokios čia baudos tokiais pinigais skaičiuojamos? Spaudžiu „cancel“. Bandau jungtis į banką savarankiškai – neleidžia. Mobiliuoju parašu vėl meta tą pačią žinutę. Vėl spaudžiu „cancel“.“

Po kelių bandymų bankas automatiškai užblokavo jos sąskaitą, įtaręs sukčiavimą.

„Ir tik tada man tokiai gudriai, kuri visiems aiškina apie sukčiavimus, daėjo, kas čia vyksta“, – su saviironija kalba moteris.

A. Kudabienė priduria, kad tai įvyko šeštadienio vakarą, todėl nei rašyti, nei skambinti ir pasiklausti nebuvo kam.

„Žiopla – nepažiūrėjau“

Ji pripažįsta, kad sukčių planas pavyko tik todėl, kad žinutė ją pasiekė netinkamu metu.

„Tiesiog pataikė į tokią nuotaiką – tvarkiausi visus savo apmokėjimus, pinigus. Žiopla – nepažiūrėjau. Dabar suprantu, kaip lengva pasimauti ant tokios žinutės, kai ji pataiko netinkamu metu.“

Moteris sako šiandien jau nebenorinti nieko moralizuoti: „Nebesinori niekam ir sakyti „būkit atsargūs“ ar „nebūkit“. Tiesiog dalinuosi savo patirtimi – atrodo viską žinai, viską supranti, bet emocija padaro savo.“

Apie sukčių pinkles kalbėjo socialiniuose tinkluose

Išgyvendama savo patirtį, A. Kudabienė įrašu leido pasidalinti su tv3.lt skaitytojais. Socialiniuose tinkluose ji rašė:

„Nu šmikiai tie sukčiai! Vos neištuštino man sąskaitos!!! Nes nu, o kaip gi aš nepaspausiu nuorodos, kai parašyta, kad kažkokią baudą už parkavimą gavau. Ir nesvarbu, kad jokios baudos negaliu turėti, nes niekur mokamai nesiparkavau. Bet va…“

Ji dėkojo bankui, kad šis sureagavo greitai:

„Laimei, bankas greit suprato, kad spaudinėju nesąmones, ir užblokavo mano sąskaitą. Tai nuostolio tik tiek, kad teks keliaut į „Swedbanką“ atsiblokuoti.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Nei ji
Nei ji
2025-11-17 16:19
žiopla, nei visi kiti žiopli, tiesiog skubame, dirbame, tiesiog gyvename ir kadangi tiek priviso vagių aplink, kurie vagia ne iš kišenės, bet per kompą, tai ir pasimauna žmonės per skubėjimą, supuola daug visokių dalykų ir emocijų vienu metu. O elektroninių vagiu priviso tik todėl, kad policija visiškai neatlieka savo funkcijų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
