TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai išviliojo didelę sumą pinigų iš vilniečio: šis į policiją kreipėsi po savaitės

2025-11-17 07:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 07:33

Nuo sukčių nukentėjęs ir 14 tūkst. eurų praradęs vilnietis į pareigūnus kreipėsi daugiau nei po savaitės.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Nuo sukčių nukentėjęs ir 14 tūkst. eurų praradęs vilnietis į pareigūnus kreipėsi daugiau nei po savaitės.

0

Policijos departamentas informuoja, kad sekmadienio rytą, 8.17 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1966 m.).

Jis pareiškė, kad lapkričio 7 d. apie 15 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.

Prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo pinigus.

Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo. 

