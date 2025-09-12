Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gyvybės langelyje Kaune palikta naujagimė

2025-09-12 14:36
2025-09-12 14:36

Kaune penktadienio rytą gyvybės langelyje palikta naujagimė.

Gyvybės langelis (nuotr. Vaidos Girčės)

Kaune penktadienio rytą gyvybės langelyje palikta naujagimė.

1

Pranešama, kad penktadienį, apie 4.30 val., Kaune, gyvybės langelyje, P. Mažylio gimdymo namuose, rasta palikta mergaitė.

Kaune esančių P. Mažylio gimdymo namų atstovai naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad buvo rasta naujagimė.

„Patvirtinu, kad apie 4.30 gyvybės langelyje buvo rastas moteriškos lyties naujagimis, sveikas, išnešiotas, vienos ar kelių dienų amžiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jokių papildomų žinių nėra“, – rašė jie.

Pirminiais duomenimis, naujagimė galėjo būti gimusi prieš dieną arba dvi.

Kūdikis buvo aprengtas, bet šalia kitų daiktų ar raštelio nebuvo.

Įprastai gyvybės langelyje rastam vaikui yra nustatoma laikinoji globa. Vėliau, tik jeigu tėvai dėl vaikelio susigrąžinimo nesikreipia ilgiau nei tris mėnesius, vaikas gali būti įvaikintas. 

Dažniausiai gyvybės langeliuose paliekami naujagimiai nuo gimimo dienos iki kelių dienų, retais atvejais – iki kelių mėnesių amžiaus. Yra buvę 3 atvejai, kai buvo palikti vyresnio amžiaus vaikai. 2013 m. Kaune buvo paliktas 1,7 m. berniukas, o Šiauliuose – 9 mėnesių berniukas. 

Gyvybės langelis yra speciali patalpa, į kurią įdėjus naujagimį ar vaiką, budintį personalą pasiekia signalas ir auklėtojos skubiai pasirūpina vaiku, kuriuo negali ar nenori rūpintis patys tėvai. Šiuo metu gyvybės langeliai Lietuvoje veikia maždaug dešimtyje įstaigų įvairiuose šalies miestuose.

