TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaune vyks Kultūros mugė

2025-09-05 07:02 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:02

Kaune, Nepriklausomybės aikštėje, penktadienį prasidės penktus metus vykstanti Kultūros mugė.

Kaune vyks Kultūros mugė (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kaune, Nepriklausomybės aikštėje, penktadienį prasidės penktus metus vykstanti Kultūros mugė.

0

Tai profesionali platforma, skirta pažymėti kultūros sezono pradžią, skatinti kultūros prieinamumą ir megzti ilgalaikes partnerystes.

Mugėje dalyvaus muziejai, teatrai, galerijos, bendruomeninės iniciatyvos bei kultūros edukatoriai, renginių organizatoriai – visi, kurie formuoja gyvą ir įtraukiančią kultūros erdvę.

Šiemet į mugę pakviesta apie 30 dalyvių, pranešė savivaldybė.

Penktadienį ir šeštadienį taip pat vyks pokalbių savaitgalis, skirtas diskusijoms apie kultūrą ir Kauną.

