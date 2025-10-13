Ingai Stumbrienei paviešinus naują įvaizdį gerbėjai išsakė, ką galvoja: „Nebedarykit daugiau“

Kelionės metu Inga socialiniuose tinkluose dalijosi šventiškomis akimirkomis, įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.
Ingai Stumbrienei – gerbėjų pastebėjimai
Viename iš įrašų I. Stumbrienė paviešino kadrus iš vakarienės su vyru Aivaru.
„Gimtadienio naktis Monake.
Į Monaką atvykti visada įdomu – man čia tarsi gyvas mados žurnalas: aplink pasipuošę itin stilingi ir elegantiški žmonės, naujausi ir galingiausi automobiliai...
„Hotel de Paris“ restorane „Le Grill“ lankėmės pirmą kartą, bet tikrai būtinai atvyksime dar kartą. Esu griliaus patiekalų mėgėja, bet taip gražiai ir estetiškai juos valgėme pirmą kartą. Beje, iš restorano atsiveria įspūdinga viso Monako panorama“, – prie įrašo pridūrė I. Stumbrienė.
Išvydę šias nuotraukas, gerbėjai atkreipė dėmesį į vieną detalę – moters plaukus. Ne paslaptis, kad savo ilgas kasas I. Stumbrienė mėgsta paversti stambiomis garbanomis, tačiau šįkart moteris nusprendė pasirinkti tiesių plaukų įvaizdį.
Gerbėjai tai iškart pastebėjo ir tikino, kad toks stilius moteriai itin tinka.
„Kaip tinka plaukai“, – rašė viena gerbėja.
„Nebedarykit daugiau bangų – priduoda metų. O šitaip labai jaunina“, – pastebėjo kita.
„Labai gražiai tiesiais plaukais – minus 10 metų“, – pridūrė kita.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!