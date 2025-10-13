Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ingai Stumbrienei paviešinus naują įvaizdį gerbėjai išsakė, ką galvoja: „Nebedarykit daugiau“

2025-10-13 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 13:55

Inga Stumbrienė dar visai neseniai šventė savo 42-ąjį gimtadienį, kurį sutiko viename gražiausių miestų pasaulyje – Monake. Pasidalijusi kelionės kadrais, moteris sulaukė ir netikėtų gerbėjų pastebėjimų. 

Inga ir Aivaras Stumbrai (nuotr. asm. archyvo)

Inga Stumbrienė dar visai neseniai šventė savo 42-ąjį gimtadienį, kurį sutiko viename gražiausių miestų pasaulyje – Monake. Pasidalijusi kelionės kadrais, moteris sulaukė ir netikėtų gerbėjų pastebėjimų. 

6

Kelionės metu Inga socialiniuose tinkluose dalijosi šventiškomis akimirkomis, įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ingai Stumbrienei – gerbėjų pastebėjimai

Viename iš įrašų I. Stumbrienė paviešino kadrus iš vakarienės su vyru Aivaru.

„Gimtadienio naktis Monake.

Į Monaką atvykti visada įdomu – man čia tarsi gyvas mados žurnalas: aplink pasipuošę itin stilingi ir elegantiški žmonės, naujausi ir galingiausi automobiliai...

„Hotel de Paris“ restorane „Le Grill“ lankėmės pirmą kartą, bet tikrai būtinai atvyksime dar kartą. Esu griliaus patiekalų mėgėja, bet taip gražiai ir estetiškai juos valgėme pirmą kartą. Beje, iš restorano atsiveria įspūdinga viso Monako panorama“, – prie įrašo pridūrė I. Stumbrienė.

Išvydę šias nuotraukas, gerbėjai atkreipė dėmesį į vieną detalę – moters plaukus. Ne paslaptis, kad savo ilgas kasas I. Stumbrienė mėgsta paversti stambiomis garbanomis, tačiau šįkart moteris nusprendė pasirinkti tiesių plaukų įvaizdį.

Gerbėjai tai iškart pastebėjo ir tikino, kad toks stilius moteriai itin tinka.

„Kaip tinka plaukai“, – rašė viena gerbėja.

„Nebedarykit daugiau bangų – priduoda metų. O šitaip labai jaunina“, – pastebėjo kita.

„Labai gražiai tiesiais plaukais – minus 10 metų“, – pridūrė kita.

Kas ta Skumbrienė?
Kas ta Skumbrienė?
2025-10-13 14:07
Naujas TV3 bajeris: "Komentaras per trumpas".
Atsakyti
Šyvokas
Šyvokas
2025-10-13 14:14
Ir ką dabar nx su tokia svarbia info daryti mums?
Atsakyti
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-10-13 14:26
Net 75% visų TV3 publikacijų sudaro apie lavonus, vėžį, kapus, savižudžius ir žvakes. 20% sudaro publikacijos apie Хуйло, Trump'ą ir Saulės magnetines bangas. Likę 5% yra skirti švietimui, kultūrai ir t.t. Na, bet jei jau grįžo stumbrė su stumbriukais, tai Lietuvos įvykiams nebeliks ir tų varganų 5-ių procentų.
Atsakyti
