TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs Britney Spears vyras prabilo, kokį pragarą ji užkurdavo namuose: sunku suvokti

2025-10-17 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 20:10

Kevinas Federline’as savo naujoje memuarų knygoje teigia, kad jo buvusi žmona Britney Spears stovėdavo prie jų miegančių sūnų lovų laikydama peilį rankoje ir taip juos gąsdindavo.

Britney Spears (Nuotr. SCANPIX)
7

1

Federline’as, išsiskyręs su dainininke 2007 m. po trejų metų santuokos. Vyras tvirtina, kad jų sūnūs – dabar 20-metis Seanas Prestonas ir 19-metis Jaydenas Jamesas – ne kartą pabusdavo ir pamatydavo mamą stovinčią tarpduryje. Ji tiesiog tyliai juos stebėdavo, o po to, nieko nepaaiškinusi, išeidavo iš kambario.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britney Spears su buvusiu vyru
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Britney Spears su buvusiu vyru

Knygos You Thought You Knew („Manėte, kad pažįstate“) ištraukoje Kevinas rašo:

„Kartais jie pabusdavo naktį ir pamatydavo ją stovinčią tarpduryje – tyliai žiūrinčią į juos.

„O, jau pabudote?“ – sakydavo ji, laikydama peilį rankoje. Po to apsisukdavo ir išeidavo, nė žodžio nepasakiusi.

Išreiškė susirūpinimą

Kitoje knygos dalyje, publikuotoje The New York Times, Federline’as išreiškia nerimą, kad jo buvusiai žmonai gali nutikti kažkas blogo.

„Tiesa ta, kad situacija su Britney atrodo lyg lekianti link kažko negrįžtamo. Nebeįmanoma apsimesti, kad viskas gerai. Mano akimis, laikas senka – ir jei niekas nepasikeis, nutiks kažkas blogo. Labiausiai bijau, kad mūsų sūnums teks tvarkytis su pasekmėmis.“

Jis taip pat pabrėžia, jog „Free Britney“ („Išlaisvinkite Britnę“) kampanija, kuri siekė panaikinti dainininkės globą, galbūt prasidėjo iš gerų paskatų, tačiau dabar atbaidė profesionalus, galinčius jai padėti.

„Visi tie žmonės, kurie tiek pastangų įdėjo į „Free Britney“, dabar turėtų tą pačią energiją skirti judėjimui „Save Britney“ („Išgelbėkite Britnę“). Nes dabar kalbame ne apie laisvę, o apie išlikimą“, – rašė vyras.

Ragina padėti Britney

Nors Kevinas sako nežinantis tobulo sprendimo, jis ragina visus, kuriuos kada nors palietė Britnės kūryba, palaikyti ją ir jų vaikus:

„Dabar, kaip niekad anksčiau, jiems reikia jūsų paramos. Daug metų buvau tarsi jų skydas, bet dabar viskas peržengė mano jėgas. Atėjo metas skambinti pavojaus varpais.“

47-erių šokėjas teigia, kad visada norėjo, jog sūnūs turėtų šiltus santykius su mama:

„Aš niekada nebuvau prieš Britney. Visada tik siekiau, kad mano sūnūs turėtų nuostabų ryšį su mama. Bet kai pagalvoju apie viską, kas įvyko, suprantu – mano vaikai nepažįsta moters, kurią aš kadaise vedžiau. Dvi dešimtis metų bandžiau užpildyti tą atotrūkį.“

Britney atstovas žiniasklaidai komentavo:

„Vos pasirodžius žinioms apie Kevino knygą, jis ir vėl pelnosi Britney sąskaita – deja, būtent po to, kai baigėsi jo gaunamos išmokos už vaikus. Britney rūpi tik jos sūnūs – Seanas Prestonas ir Jaydenas Jamesas – ir jų gerovė šios sensacijos fone. Ji savo istoriją jau papasakojo savo memuaruose The Woman In Me („Moteris manyje“).“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

